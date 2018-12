Salmo in concerto a Vigevano: info e scaletta

Si apre a Vigevano il “Live Tour 2018” di Salmo, un trittico di concerti che chiuderà un anno da favola per il rapper sardo. Giovedì 13 dicembre (inizio previsto ore 21) Salmo sarà sul palco del palasport di via Gravellona a Vigevano (PV) per la prima data del tris di concerti che, nei prossimi giorni, lo vedrà poi impegnato in due date già sold out al PalaLottomatica di Roma (domenica 16 dicembre) e al Mediolanum Forum di Milano (sabato 22 dicembre). Biglietti ancora disponibili invece sul circuito Ticketone per il live vigevanese: esaurito il parterre in piedi, ci sono ancora dei posti in tribuna numerata al prezzo di 28,75 euro. È la prima volta di Salmo in un palazzetto dopo anni nei club di tutta Italia.

Il “Playlist Tour 2019”

I tre concerti di fine dicembre faranno da prologo al via del “Playlist Tour 2019” vero e proprio, che scatterà il 9 marzo da Torino e per il quale i biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone, con prezzi che partono da 32,20 euro. Queste le date del tour:

9 marzo – Torino, Pala Alpitour

10 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum

14 marzo – Napoli, Palapartenope

16 marzo – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

22 marzo – Padova, Kioene Arena

29 marzo – Montichiari (BS), PalaGeorge

30 marzo – Assago (MI), Mediolanum Forum

La scaletta

Trattandosi del primo concerto ufficiale dopo l’uscita del fortunatissimo disco “Playlist”, non è semplice ipotizzare quali saranno i brani che il profeta dell’hip-hop nostrano porterà sul palco. Ovviamente, c’è da aspettarsi che eseguirà tutti i pezzi di maggior successo estratti dall’album campione di vendite come “90min”, “Il Cielo Nella Stanza” e “Perdonami”. Ma anche il meglio della sua carriera, da “1984” a “Don Medellin”, passando per “Russell Crowe”, “La Prima Volta” ed altri.

Un 2018 da incorniciare

Il 2018 è stato l’anno della consacrazione definitiva per Salmo, che con il suo ultimo album "Playlist", ha infranto tutti i record su Spotify, con oltre 44 milioni di streaming in una settimana, 9,9 milioni di streaming nel giorno dell’uscita e per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi. Il disco è stato pubblicato venerdì 9 novembre per Sony Music, dopo una campagna di lancio che ha stupito tutti: nelle settimane precedenti l’uscita dell’album il rapper si è travestito da clochard spoilerando alcuni dei nuovi brani nel centro di Milano, è stato pubblicato su YouTube un video con 90 minuti di applausi (chiaro richiamo al singolo “90min”) ed è addirittura stato aperto un canale dedicato su Pornhub. Eclettico e provocatorio, Salmo ha cambiato i connotati di genere del rap italiano inserendovi elementi di elettronica e hardcore. Al nuovo album hanno preso parte Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Nitro, Coez e Nstasia. Salmo ha curato personalmente la produzione di quasi tutti i pezzi, con la collaborazione di nomi come Stabber, Charlie Charles, Low Kidd, Ceri, 2nd Roof, Dade, Frenetik & Orang3 e Tha Supreme. “Playlist” è stato anticipato dai singoli “Perdonami” (certificato platino) e da “90min”, già disco d’oro.