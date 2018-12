LP, unico concerto in Italia a maggio 2019: data e info biglietti

In vista del nuovo album “Heart to Mouth” uscito il 7 dicembre scorso, LP, all’anagrafe Laura Pergolizzi, sarà impegnata in un lungo tour promozionale. In inverno sarà in scena negli Stati Uniti, mentre in Europa approderà in primavera con un’unica data a Milano. È stata annunciata infatti una data il 15 maggio al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in vendita da venerdì 14 dicembre alle 11.00. Le modalità di consegna sono quelle abituali, con recapito al proprio domicilio con corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentarsi con regolare delega con firma e documento valido del delegante e del delegato. Disponibile anche la modalità di stampa a casa, che consente di eliminare le code alla cassa e i costi aggiuntivi per il recapito a casa.

"Heart to Mouth", il nuovo album di LP

“Heart to Mouth” è il quinto album in studio di LP anticipato dal singolo “Girls Go Wild” e dall’apripista “Recovery”. L’artista è stata in Italia per due tappe del suo instore tour negli scorsi giorni avvenuto a Roma e Milano. Parlando del nuovo album ha dichiarato: “Quando mi metto a comporre, c’è una sola linea, dritta: dal mio cuore alla mia bocca. In passato, c’era una città piena di strade che aveva bisogno della mia attenzione. Ora, mi sento come se avessi una grande autostrada per comunicare emozioni. Che si tratti di canzoni melanconiche o di grandi inni, vengono tutte dallo stesso posto”. Nei testi di “Heart to Mouth” sono affrontati diversi temi: dall’amore alle insicurezze, dal rimpianto all’infedeltà, passando per la redenzione, il sogno, l’abbandono, la lussuria e l’insicurezza. La cantante ha lavorato all’album insieme al “solito” Mike Del Rio, suo storico collaboratore, che già aveva curato la produzione di “Lost on You”. Questa la tracklist dell’album:

Dreamcatcher

When I'm Over You

One Night In The Sun

Girls Go Wild

Recovery

The Power

Dreamer

House On Fire

Hey Nice To Know Ya

Die For Your Love

Shaken

Special

Il successo di "Lost On You" e le nuove canzoni

Dopo il disco d’oro per “Lost On You”, anche la nuova fatica discografica di LP sembra partita con il piede giusto. Nel giro di un mese, la canzone “Girls Go Wild” ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni su YouTube e 1,2 milioni di stream Spotify. Billboard ha elogiato la canzone e il successo di pubblico e critica è stato straordinario. I singoli “Girls Go Wild” e “Recovery” rappresentano solo due assaggi della varietà presentata nel disco “Heart To Mouth”. «Credo che questo disco abbia esaltato la mia tendenza a penetrare nella parte più oscura di me. Sono canzoni nate in tour e del resto sono in giro praticamente senza soluzione di continuità da quasi tre anni. Mi sono dunque ritrovata spesso sola con me stessa, e quindi ho avuto molto tempo per riflettere», queste la parole di LP per commentare i brani scelti per il suo quinto album.