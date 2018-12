Baby K e Renga in concerto a Firenze per Capodanno

I protagonisti del prossimo concerto di capodanno a Firenze saranno Baby K e Renga. I due cantanti italiani si esibiranno nella notte più lunga dell’anno a piazzale Michelangelo, nel corso di un concerto organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno. L’evento sarà trasmesso anche in diretta radio e TV a partire dalle ore 21. Il programma completo del Capodanno a Firenze 2019 non è stato ancora definito nei dettagli, quindi si dovrà attendere ancora qualche giorno per avere notizie definitive. Tuttavia, si sa già che anche in altre piazze della città si festeggerà con la musica. In piazza della Signoria sono previsti walzer viennesi con l’orchestra, mentre in piazza del Carmine si esibirà un coro Gospel. Piazza Resistenza a Scandicci, invece, ospiterà nuovamente i nomi dell’indie rock italiano.

Le canzoni di Baby K sul palco di Firenze

Non si sa nulla sulle canzoni che Baby K porterà sul palco di Firenze a Capodanno, ma sicuramente non mancheranno i suoi brani più famosi, come “Non cambierò mai”, “Voglio ballare con te”, e gli ultimi successi del 2018, tra cui “Da zero a cento” (22 giugno) e “Come no” (26 ottobre). Potrebbero esserci anche alcuni inediti dell’ultimo album “Icona”, uscito solo il 16 novembre scorso. Baby K è ormai entrata a pieno diritto tra i big della musica hip pop e rapper italiana. Nata a Singapore, Claudia Judith Nahum, questo il suo vero nome, vanta una formazione musicale di tutto rispetto, che inizia alla scuola di giovani musicisti Harrow School of Young di Londra, dove ha modo di avvicinarsi alla musica europea, all’hip pop e al rap. La sua carriera musicale vera e propria inizia però in Italia: nel 2007 debutta con il rapper Amir nel brano “Non sono pronti” e successivamente collabora nella realizzazione di album e mixtape di altri rapper, come Vacca, Rayden e Bassi Maestro. Negli anni successivi pubblica i primi EP da solista, come “S.O.S.” (2008), “Femmina Alfa” (2010) e “Lezioni di Volo” (2012). Il grande successo arriva, però, nel 2013, quando esce il primo album “Una seria”, prodotto da Michele Canova Iorfida e Tiziano Ferro, con l’etichetta discografica Sony Music. Il disco contiene molti brani di successo, tra cui “Killer” in duetto con lo stesso Tiziano Ferro o “Una seria” in featuring con Marracash. Il 2015 è l’anno del secondo album “Kiss Kiss Bang Bang”, seguito nel 2018 da “Icona”, che sicuramente porterà sul palco anche per i due concerti previsti nel 2019 a Milano e a Roma, rispettivamente il 28 e 29 marzo.

Renga: i suoi più grandi successi a Firenze per la notte di Capodanno

Francesco Renga inizia la sua carriera musicale da giovanissimo, come frontman del gruppo Timoria, con cui si esibisce per più di tredici anni. La carriera da solista inizia invece nel 2002, quando esce il suo primo album in studio “Francesco Renga”, anche se la vera fama arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2001, dove gareggia con la canzone “Raccontami”, con cui porta a casa il premio della critica. Da quel momento in poi, la sua produzione discografica colleziona altri sei album in studio, “Tracce” (2002), “camere con vista” (2004), Ferro e cartone” (2007), “Un giorno bellissimo” (2010), “Tempo reale” (2014) e “Scriverò il tuo nome”, ultima fatica discografica, pubblicata nel 2016. A questi dischi si aggiungono anche due album dal vivo, un album tributo, una serie di raccolte, partecipazioni e collaborazioni con altre voci della musica italiana, come Nek e Max Pezzali. Per l’ultimo dell’anno a Firenze, Renga porterà sicuramente i suoi brani di successo, insieme alla sua ineguagliabile e potente voce.