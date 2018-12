Tiziano Ferro annuncia la data di uscita del nuovo album

A metà ottobre un post su Instagram pubblicato da Tiziano Ferro aveva preannunciato l’inizio dei lavori per il nuovo album. I fan attendono da tempo novità dal cantautore originario di Latina, in particolare sperano di ascoltare presto il seguito di “Il mestiere della vita”, ultimo album inedito datato 2016. Circa due mesi fa il post recitava semplicemente "Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo" e nella foto Tiziano Ferro era ritratto nello studio di registrazione davanti ad un microfono.

Il nuovo album di Tiziano Ferro

Ci sono alcune info sul nuovo progetto discografico di Tiziano Ferro, il primo senza la produzione di Michele Canova che finora è sempre stato accanto in tutti gli album finora pubblicati dal suo debutto. Per il nuovo lavoro, come annunciato da un altro post su Instagram, ha collaborato Timbaland, rapper e produttore statunitense che nel corso della sua carriera ha prodotto Usher, Missy Elliott, Snoop Dogg, Jay-Z, Lenny Kravitz, Nas e Beyoncé. Dopo i tanti indizi sparsi sui social che vedevano Tiziano Ferro nello studio di registrazione dove è stato inciso l’album “Bad”, il manager di Tiziano Ferro Fabrizio Giannini ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul nuovo lavoro del cantautore di Latina: "Sarà uno dei dischi più belli, se non il più bello. Quest'anno, si dedicherà alla scrittura del suo nuovo album atteso nel 2019. Non parteciperà a nessun concerto o evento live”. Il disco uscirà a novembre 2019. Nel frattempo però Tiziano Ferro non è stato fermo e per questo autunno ha messo in fila una serie di collaborazioni davvero interessanti.

Le collaborazioni del 2018

In attesa del nuovo album, il cantautore di tantissime hit come “Sere Nere” e “Non me lo so spiegare” ha collaborato con i Tiromancino per una nuova versione di “Per me è importante”. La canzone è contenuta nell’album di duetti “Fino a qui” e ha colpito tutti per la capacità di Tiziano Ferro di immergersi con trasporto nel testo del brano scritto da Federico Zampaglione. Oltre alla collaborazione con i Tiromancino, Tiziano Ferro si è cimentato anche nella scrittura e con Ed Sheeran ha scritto una canzone del disco di Andrea Bocelli. Lo stesso Ferro aveva annunciato l’uscita del brano sui social: «Come ogni anno 'libero', quando non ho un mio progetto in corso riesco a concentrarmi sulle collaborazioni con altri artisti. L'autunno 2018 sarà bollente. Ho realizzato un sogno. Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l’immenso Andrea Bocelli è stata un’esperienza che ha rinnovato e rinvigorito il mio amore per la musica. I sogni si realizzano, non smettete mai di sognare». Il brano è "Amo soltanto te": la musica è di Ed Sheeran e di suo fratello Matthew, mentre Tiziano Ferro è autore del testo. Il brano è stato inciso da Andrea Bocelli per il suo nuovo album di inediti, "Sì", uscito lo scorso 26 ottobre e che ha permesso al cantante di raggiungere un record incredibile. Bocelli è il primo artista italiano ad aver conquistato il primo posto nella classifica degli album più venduti in Inghilterra e negli Stati Uniti.