Andrea Bocelli a New York con il coro di Haiti

I ragazzi del coro di Haiti saliranno sul palco al fianco di Andrea Bocelli, per cantare insieme a lui, il 12 e il 13 dicembre al Madison Square Garden di New York. L’evento si inserisce all’interno di un progetto ideato dalla Andrea Bocelli Foundation e da Foundation St. Luc Haiti e con protagonisti proprio i giovani cantanti haitiani.

Il coro di Haiti

Il coro di Haiti è composto da soli ragazzi haitiani. L’ultima volta che i giovani hanno varcato i confini nazionali è stato un anno fa. Un anno nel corso del quale il gruppo ha continuano a lavorare, ritrovandosi ogni sabato nella sala prove per cantare insieme. Il coro ha preso parte alle registrazioni di “Sì”, l’ultimo album di Andrea Bocelli, pubblicato il 26 ottobre, che vede la presenza appunto di “Voices of Haiti”. Primo passo di un evento più ampio che ha l’obiettivo di creare una fitta rete di appuntamenti capaci di coinvolgere i giovani del coro, rispettando i principi della Andrea Bocelli Foundation: “Empowring people and communities”.

I ragazzi di Haiti, diretti dal Maestro Malcolm J. Merriweather, si sono più volte esibiti su importanti palcoscenici internazionali: alle Nazioni Unite, al Teatro del Silenzio, davanti a Papa Francesco e al Lincoln Center Global Exchange. Il coro si compone di 60 giovani haitiani, tutti tra i 9 e i 15 anni, che arrivano dalle aree più vulnerabili di Portau Prince: molti di questi vivono a Cité Soleil, la baraccopoli più grande di tutta Haiti. La musica è stata per loro una maniera per riscattarsi, per uscire dal vortice di violenza e povertà che altrimenti avrebbe potuto fagocitarli.

L’obiettivo del progetto è anche quello di puntare l’attenzione internazionale su Haiti, attraverso il linguaggio internazionale della musica.m mI ragazzi saranno a New York per una settimana, durante la quale faranno le prove e prenderanno parte a incontri con amici e sostenitori della Andrea Bocelli Foundation. Inoltre, i ragazzi saranno coinvolti in una serie di iniziative interdisciplinari per fornire loro, oltre al viaggio, un’esperienza formativa nel senso più ampio del termine.

“Sì”, l’ultimo album di Andrea Bocelli

“Sì” è il sedicesimo disco di inediti di Andrea Bocelli, uscito il 26 ottobre. L’album è stato anticipato dai singoli “If Only” – in duetto con Dua Lipa – e “Fall on Me” – cantata con il figlio Matteo – e si compone di 12 tracce nell’edizione normale, che diventano 16 in quella deluxe e 18 nella versione target. Del disco è stata pubblicata anche una versione in spagnolo. Diversi i duetti: con Ed Sheeran sulle note di “Amo soltanto te”, con Dua Lipa in “If Only”, con il figlio Matteo in “Fall on Me”, con Josh Groban in “We Will Meet Once Again”, con Raphael Gualazzi al piano in “Vertigo” e, infine, con Aida Garifullina in “Ave Maria Pietas”. A cui si aggiunge naturalmente la collaborazione con il coro di Haiti.

La tracklist di “Sì”:

Ali di libertà Amo soltanto te feat. Ed Sheeran Un’anima If Only feat. Dua Lipa Gloria the Gift of Life Fall on Me feat. Matteo Bocelli We Will Meet Once Again feat. Josh Groban I Am Here Vertigo feat. Raphael Gualazzi Vivo Dormi dormi Ave Maria Pietas feat. Aida Garifullina

Edizione deluxe

Meditation Miele impuro Sono qui (austica) Ali di libertà (acustica)

Edizione target