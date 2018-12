Loredana Berté in concerto a Milano: info e scaletta

È entrato nel vivo il nuovo tour teatrale di Loredana Berté, che farà tappa il 10 dicembre al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano. Occasione per la cantante campana per presentare al pubblico le canzoni di “Liberté”, il suo ultimo album, uscito a fine settembre, alternato ai grandi classici della discografia dell’artista: da “Dedicato” a “Non sono una signora” e da “Sei bellissima” a “E la luna bussò”. Una prima leg autunnale, in attesa della tournée nella primavera del 2019, nei teatri delle principali città italiane.

Le informazioni sul concerto di Legnano

Loredana Berté è attesa per una tappa del suo “Tour Teatrale 2018 – 2019” il 10 dicembre al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano. L’inizio dello show è previsto per le 21. I biglietti sono andati tutti esauriti, quindi il pubblico lombardo rimasto a bocca asciutta dovrà attendere l’6 maggio 2019, data in cui la cantante tornerà a Milano, con lo spettacolo in programma al Teatro Nazionale.

Tornando al prossimo show, il Teatro Galleria si trova in piazza San Magno a Legnano ed è facilmente raggiungibile con l’auto. Ma, attenzione: piazza San Magno è una zona pedonale, quindi è necessario parcheggiare prima di raggiungerla. Il parcheggio più capiente, comodo e conveniente è quello di via Gilardelli, accanto alla prefettura, da cui è possibile accedere direttamente in piazza San Magno.

La scaletta del concerto

Il concerto di Legnano sarà dedicato soprattutto al recente “Liberté”. A partire dalla prima traccia: “Maledetto luna – park”, brano estratto come singolo dal recente disco. Non mancherà in scaletta, naturalmente, “Non ti dico no”, la canzone dell’estate 2018, cantata dalla Berté in duetto con i Boomdabash. E poi, lo ricordavamo, le canzoni intramontabili che hanno fatto la storia dell’artista, come “Il mare d’inverno” (firmata da Enrico Ruggeri). E poi anche un ricordo della sorella Mia Martini, sulle note di “Inno”. La probabile scaletta del concerto di Legnano:

Maledetto luna-park Il mare d’inverno Babilonia Strade di fuoco Mi manchi Messaggio dalla luna Petala – Esquinas – Jazz (medley) Una donna come me Luna Buongiorno anche a te Inno (Mia Martini cover) Liberté Stare fuori – Madre metropoli – Indocina Tutti in paradiso Anima carbone Dedicato Non sono una signora Sei bellissima Non ti dico no E la luna bussò In alto mare Gira ancora

Le date dei due tour teatrali

Il concerto al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, è il penultimo appuntamento della leg autunnale del tour di Loredana Berté. La cantante, infatti, poi sarà il 15 dicembre al Teatro Colosseo di Torino. Quindi riprenderà il tour primaverile, che inizierà il 29 marzo 2019 al Teatro Obihall di Firenze, per terminare (almeno, secondo le date finora annunciate) il 17 maggio 2019 al Teatro Creberg di Bergamo. I prossimi concerti di Loredana Berté: