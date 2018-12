Cesare Cremonini, due concerti a Roma: info e scaletta

Sbarca nella Capitale l’acclamato “Cremonini Live 2018”, il tour con il quale il cantautore bolognese continua il suo giro d’Italia fino alla fine dell’anno in corso. Martedì 11 e mercoledì 12 dicembre l’ex Lunapop sarà al PalaLottomatica di Roma per quelli che saranno il terzultimo ed il penultimo appuntamento di questo ciclo di concerti, che si concluderà domenica 16 dicembre al Mediolanum Forum di Milano. Biglietti disponibili ancora per entrambe le due date romane. Esauriti i tagliandi più economici, quelli del parterre in piedi, ne restano ancora in tutti gli altri settori:

Primo anello A numerato (63,25 euro)

Secondo anello B numerato (57,50 euro)

Terzo anello C Numerato (41,40 euro)

Sul palco insieme a Cremonini e al fidato Ballo (basso e banjo) anche Andrea Morelli e Alessandro De Crescenzo (alle chitarre elettriche e acustiche), Michele Guidi e Bruno Zucchetti (alle tastiere), Andrea Fontana (alla batteria), Andrea Giuffredi (alla tromba), Massimo Zanotti (al trombone), e ancora Gabriele Bolognesi (sax e flauto traverso), Annastella Camporeale (cori) e infine Gianluigi Fazio (cori e chitarra acustica).

La scaletta del concerto

Essendo il tour iniziato già da diverso tempo, è abbastanza facile immaginare quale sarà la scaletta dei due show al palasport romano. Anche se, dato che è appena uscita (lo scorso 7 dicembre) la versione piano e voce del disco “Possibili scenari”, è possibile che Cremonini decida di regalare al suo pubblico qualche nuova versione dei pezzi del disco presenti in scaletta. Perché, effettivamente, sono proprio le tracce di “Possibili scenari”, l’album già celebrato nell’estate 2018 con il tour negli stadi, i veri protagonisti di questa tournée. Come, d’altra parte, era ampiamente preventivabile. Questo l’elenco delle canzoni che ha eseguito pochi giorni fa nel live di Acireale:

Cercando Camilla Possibili Scenari Kashmir-Kashmir PadreMadre Il Comico (Sai Che Risate) La Nuova Stella Di Broadway Latin Lover Lost In The Weekend Un Uomo Nuovo Buon Viaggio (Share The Love) Momento Silenzioso (piano e voce) Una Come Te (piano e voce) Vorrei (piano e voce) Vieni A Vedere Perché (piano e voce) Le Sei E Ventisei (piano e voce) Mondo Logico #1 Grey Goose Dev’Essere Così Al Tuo Matrimonio Il Pagliaccio 50 Special (Lunapop song) Marmellata #25 Poetica Nessuno Vuole Essere Robin Un Giorno Migliore (Lunapop song)

La versione piano e voce di “Possibili Scenari”

È andato in stampa lo scorso 7 dicembre, con solo qualche giorno di preavviso, il nuovo lavoro di Cesare Cremonini, che ha voluto reinterpretare le fortunate tracce del suo ultimo “Possibili Scenari” in versione più scarna e minimale. “Possibili scenari”, il lavoro preso come modello per questo nuovo disco, usciva un anno fa, il 24 novembre del 2017, arrivava a tre anni di distanza dal precedente “Logico” e, nei desideri dello stesso Cremonini, era “l’album più bello della sua carriera”. Dieci tracce anticipate dal singolo “Poetica”, cui hanno seguito “Nessuno vuole essere Robin”, brano di lancio dell’intero lavoro, “Kashmir-Kashmir” e la title track, in rotazione radiofonica da oltre un mese. Questa la tracklist di “Possibili scenari per pianoforte e voce”, che è poi la medesima del disco “originale”: