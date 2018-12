6ix9ine: annullato il concerto di Padova

Era nell’aria, ora è ufficiale. Il concerto di 6ix9ine previsto per il prossimo 19 gennaio al Gran Teatro Geox di Padova non si farà. Sono SNACKulture.it & Zed Live, organizzatori dell’unica data italiana del controverso artista newyorchese, a dare l’annuncio dell’annullamento del concerto a causa dei problemi giudiziario del rapper, che è ancora in carcere dopo l’arresto di un mese fa. È il secondo concerto italiano cancellato in pochi mesi per 6ix9ine, che a settembre aveva dovuto dire no a gran parte del suo tour europeo compresa la data di Mondovì per il Wake Up Festival.

Le modalità del rimborso

Sono state rese note anche le modalità da seguire per coloro che avevano già acquistato il biglietto per il live. I biglietti acquistati su MailTicket Italia saranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita); i clienti saranno contattati in automatico via mail dal sito. Per quanto riguarda i biglietti acquistati su TicketMaster Italia saranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo le commissioni di servizio ed i costi di spedizione (già effettuati e fatturati) ed eventuali altri servizi acquistati, entro e non oltre l’8 febbraio 2019, come da modalità regolamentate nei termini e condizioni di acquisto del sito TicketMaster. I clienti dovranno inviare una mail a fan.support@ticketmaster.it inserendo i propri dati ed il numero d’ordine a cui si riferiscono. I biglietti erano in vendita al prezzo di 41,20 euro per il parterre in piedi, 54,57 euro per la poltrona rialzata.

L’ album dal carcere e la numero 1 di Billboard

Una situazione surreale quella in cui si trova in questo momento Daniel Hernandez, l’uomo dietro il nickname 6ix9ine. Arrestato un mese fa con pesanti accuse collegate ai crimini più vari, il rapper di origini caraibiche nell’ultimo anno è esploso come nuovo fenomeno mondiale dell’hip-hop ed è stato costretto a rilasciare in fretta e furia il suo ultimo lavoro, Dummy Boy”, dopo che lo stesso era stato hackerato pochi giorni dopo la sua reclusione in cella. Così il 23 novembre scorso l’album è stato pubblicato ufficialmente ed ha ben presto iniziato a scalare le classifiche. La scorsa settimana l’album è volato alla numero 1 di Billboard 200 scavalcando di un soffio Travis Scott e confermando tutta l’attenzione che il giovane rapper sta attirando attorno a sé. Dove finisca la curiosità legata ai fatti di cronaca e dove inizi quella puramente musicale è difficile stabilirlo, ciò che conta è però che 6ix9ine continua a macinare soldi e successo.

Il fenomeno 6ix9ine

Daniel Hernandez aka 6ix9ine viene da Brooklyn, dove nasce nel 1996 da padre messicano e madre portoricana. Sebbene inizi a comporre già nel 2014, appena diciottenne, ed inizia a farsi un nome pubblicando le sue tracce sulle varie piattaforme social. Il successo mainstrem arriva però sul finire del 2017, quando il singolo “Gummo” lo proietta fino alla numero 12 della Billboard Hot 100: ad oggi, su YouTube il video della canzone sfiora le 318 milioni di visualizzazioni. Lo scorso 23 febbraio esce il suo primo mixtape, “Day69”, debuttando direttamente alla numero 4 degli album più venduti d’America. Una valanga che sembrava destinata a non fermarsi, almeno fino allo scorso 18 novembre, quando l’arresto per presunti svariati reati ne ha messo in congelatore la carriera.