Måneskin in concerto a Brescia: info e scaletta

I Måneskin continuano il loro lungo tour autunnale nei club e nei teatri delle principali città d’Italia. Il prossimo appuntamento live di questa avventura è previsto per giovedì 6 dicembre, quando la giovane band romana capitanata da Damiano David salirà sul palco del Gran Teatro Morato di Brescia. Uno show già da tempo completamente sold out, come d’altra parte lo sono tutti gli spettacoli di questa prima leg autunnale. Di seguito tutte le informazioni utili da sapere prima del concerto di Brescia: orario di inizio, come raggiungere il teatro e la probabile scaletta.

Il concerto al Gran Teatro Morato di Brescia

Lo show al Gran Teatro Morato di Brescia è in programma per giovedì 6 dicembre, con inizio previsto alle 21. Il teatro si trova in pieno centro città, in via San Zeno, al numero 168, ed è raggiungibile sia con la propria auto (all’esterno del teatro ci sono infatti diversi parcheggi) che con i mezzi. Per chi arrivasse con l’autobus, la linea da prendere è la 4, in direzione Folzano. Dal capolinea bisognerà scendere alla terza fermata. Per chi preferisse la metropolitana, invece, la fermata è quella di Lamarmora. Ma il teatro è facilmente raggiungibile anche con l‘auto: arrivando dall’autostrada A4, l’uscita è quella per Brescia centro. A questo punto bisogna prendere la tangenziale sud in direzione Milano, uscita 7. Quindi, alla rotonda prendere la prima uscita a destra, mentre i parcheggi per le auto si trovano sulla sinistra. Chi non fosse riuscito ad accaparrarsi un biglietto per i concerti autunnali, potrà recuperare con la leg primaverile del tour: ma attenzione perché i biglietti stanno andando a ruba.

La scaletta del concerto

Protagoniste assolute dello show a Brescia saranno naturalmente le canzoni de “Il ballo della vita”, il recente album di debutto dei giovanissimi Måneskin, uscito lo scorso 26 ottobre su etichetta Sony Music. Il disco è stato anticipato dai singoli “Morirò da re” e “Torna a casa”, la canzone – apprezzatissima dal pubblico dei quattro – attualmente in rotazione radiofonica. Insieme alle tracce del nuovo disco, il gruppo romano eseguirà naturalmente “Chosen”, il brano in inglese con il quale Damiano David & Co. si fecero conoscere alle audizioni di X Factor 2017. E poi alcune tra le migliori cover eseguite nel corso del talent targato Sky, seguendo sempre i consigli di coach Manuel Agnelli: da “Let’s Get It Started” dei Black Eyed Peas a “You need me, I don’t need you” di Ed Sheeran e ancora da “Vengo dalla luna” di Caparezza a “Pyro” dei Kings of Leon. La possibile scaletta dello show a Brescia, naturalmente passibile di variazioni: