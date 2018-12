Terzo singolo in arrivo per Malika Ayane. Alla vigilia del doppio concerto di Ravenna e Cesena che fa parte del suo “Domino Tour”, l’artista milanese pubblicherà come singolo venerdì 7 dicembre “Quanto Dura Un’Ora?”. Il brano fa già parte della scaletta che la Ayane sta portando nei suoi concerti in giro per l’Italia ed entrerà quindi nelle abituali rotazioni radiofoniche. Ancora nessuna informazione, invece, circa un videoclip della canzone. «Il tempo interessa solo le piccole creature finite come noi umani: questa riflessione è emersa spontaneamente durante una chiacchierata, in un giorno qualunque. Effettivamente misurare il tempo e la durata diventa relativo se ci si lascia abbracciare dall’arco temporale dell’infinito», racconta la cantautrice sulle origini del brano, dove questo pensiero è evocato nei versi “Se davvero il tempo tocca solo chi ha fretta allora chiedi all’infinito quanto poco gli importa. Quanto dura un’ora?”.

Il testo integrale

Di seguito il testo integrale della canzone:

La complicità è saper decidere

Se complicare tutto

E invece lascia correre

Non scegliere tra il bello e il giusto

Come se i giorni fossero telai

Con pozzi di pensieri in mezzo

Se solo sapessi io difendermi

Da quello che vorrei

discuterne e rifletterci

Che poi non si sa mai

Non serve la chiarezza quando già

L'equivoco è un successo

Niente è più fedele di un ricordo che resta

Della nostalgia che appena riesce ti inganna

Se davvero il tempo tocca solo chi ha fretta

Allora chiedi all'infinito quanto poco gli importa

Quanto dura un'ora

Quanto dura un'ora

Dici che la libertà non è

Davvero regalarsi al mondo

Perdersi e poi ricredersi

Lasciare i desideri attorno

Far spegnere un'idea l'attimo prima che

Diventi un chiodo fisso

Non fosse facile nascondersi

Dietro un pigro "non potrei"

Far finta di confondersi

Tanto poi non si sa mai

Non tradire il calore della noia per

Un brivido d'incanto

Niente è più fedele di un ricordo che resta

Della nostalgia che appena riesce ti inganna

Se davvero il tempo tocca solo chi ha fretta

Allora chiedi all'infinito quanto poco gli importa

Quanto dura un'ora

Quanto dura

Niente è più fedele di un ricordo che resta

Della nostalgia che appena riesce ti inganna

Se davvero il tempo tocca solo chi ha fretta

Allora chiedi all'infinito quanto poco gli importa

Quanto dura un'ora

Quanto dura un'ora

Il successo di “Domino”

L’album “Domino” segna il ritorno della cantautrice sulla scena musicale dopo due anni di lavoro alla produzione del disco insieme ad Axel Reinemer e Stefan Leisering al Jazzanova Recording Studio di Berlino. Il disco era stato anticipato nei mesi scorsi dai singoli “Stracciabudella” e “Sogni Tra I Capelli”, tratti dall’album con il quale la Ayane festeggia i dieci anni di carriera uscito il 21 settembre su etichetta Sugar. “Domino” è nato come un proseguo di “Naif” e così anche l’originale “Domino Tour”, prodotto da Massimo Levantini per 1 Day, che ripercorre un esperimento già iniziato nel “Naif Tour” e nel “Naif Club Tour”, con performance nei teatri e nei club: la Ayane presenta gli stessi brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della stessa anima.