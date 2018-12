Che fine ha fatto Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017

Un anno dopo la sua vittoria, Lorenzo Licitra torna sul palco della X Factor Arena in vista della semifinale di questa edizione. Il cantante lirico, nato il 25 settembre del 1992 a Ragusa, vinse a sorpresa superando i favoriti Maneskin, ora in testa a tutte le classifiche con il loro album “Il ballo della vita”. Il giudice Mara Maionchi riuscì a creare un abbinamento perfetto che ha permesso al cantante siciliano di avvicinarsi al repertorio italiano e ad avere stili più consoni per un talent show. Un mix che aveva colpito soprattutto nella finale di X Factor e che permise di avere la meglio su Maneskin ed Enrico Nigiotti. Un’edizione fortunata quella dello scorso anno che ha permesso a tutti e tre finalisti di conquistare pubblico e critica. I Maneskin hanno inanellato una lunga serie di successi e stanno portando in scena un tour di tutti sold out, Nigiotti invece ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo “Complici” in duetto con Gianna Nannini. Al termine dell’edizione del 2017, Lorenzo Licitra ha pubblicato il singolo “In the Name of Love”. Il brano ha raggiunto il milione di stream su Spotify ma è a teatro che il cantante, sfruttando le grandi qualità da voce lirica, ha ottenuto le migliori soddisfazioni.

Licitra e il grande successo in giro per il mondo

Il suo straordinario talento nei musical gli ha permesso di esibirsi nei più importanti teatri internazionali, accanto alle voci più famose della lirica. Tra le varie performance, in primavera Licitra si è esibito a New York davanti a Bill Clinton per il Change The World Model United Nation, l’evento organizzato dall’Associazione Diplomatici che, per questa settima edizione, aveva invitato proprio il vincitore di X Factor 2017 come ospite d’onore musicale. Clinton era presente in qualità di presidente della William J. Clinton Foundation. Inoltre Licitra ha ottenuto anche il riconoscimento dalla Fondazione Luciano Pavarotti che ha deciso di sostenerlo nel lancio dell’album d’esordio, in arrivo nella primavera 2019. Nel frattempo il cantante siciliano si è cimentato anche nel ruolo di doppiatore in “Smallfoot – Il mio amico delle nevi”. Queste le sue parole in una recente intervista: «Sono felicissimo perché X-Factor è stata una palestra, ha portato fuori un Lorenzo pronto a tutto. Credo che il mio debba essere un genere trattato con le pinze e che va a amato, io ci sto provando in punta di piedi ad arrivare con la mia musica dritto al cuore della gente».

L’esibizione in programma per la semifinale di X Factor 2018

Sarà proprio Lorenzo Licitra ad aprire la semifinale di X Factor 2018. Il cantante si esibirà insieme ai sei concorrenti rimasti in gara in “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” di Bob Dylan. C’è grande attesa per la perfomance che sarà accompagnata da una spettacolare scenografia appositamente ideata dal direttore artistico Simone Ferrari. Il tema della puntata sarà “Un mare da salvare”, campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento della plastica, e tutto il palco sarà ricoperto d’acqua durante l’esibizione di Licitra e dei sei semifinalisti.