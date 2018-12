Zayn, il nuovo album dell’ex One Direction sarà “Icarus Falls”

Si intitola “Icarus Falls” il secondo album di imminente uscita di Zayn, ex cantante dei One Direction

Si intitola “Icarus Falls” il nuovo album, di imminente uscita, di Zayn, ex membro dei One Direction. Il disco è stato anticipato nei mesi scorsi dalla pubblicazione di ben sei singoli di cui l’ultimo, “No Candle No Light”, è cantato in duetto con Nicki Minaj.

“Icarus Falls”, il nuovo album di Zayn

“Icarus Falls” è il secondo album di Zayn come cantante solista. L’artista, infatti, già nel 2016 aveva rilasciato il disco “Mind of Mine”, di cui questo nuovo lavoro sarà l’ideale prosecuzione. “Mind of Mine” aveva riscosso un grande successo da parte del pubblico, riuscendo a raggiungere la prima posizione della classifica di vendita degli album sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito già nella prima settimana di uscita. Il singolo “Pillowtalk”, che in Italia era stato certificato doppio disco di platino, aveva raggiunto la prima posizione delle classifiche in ben 68 Paesi: traguardo che permise a Zayn di diventare il primo artista uomo a raggiungere la prima posizione delle classifiche con un singolo d’esordio sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna.

Tornando a “Icarus Falls”, questo nuovo album sarà pubblicato il 14 dicembre in versione digitale e il 21 dicembre come cd fisico, ed è già disponibile in pre – order. Si tratta di un mega cd, contenente la bellezza di 27 tracce, di cui molte – ben sei – sono già uscite come singolo. Parliamo di “Let Me”, pubblicata il 12 aprile 2018, “Entertainer” del 23 maggio “Sour Diesel” del 18 luglio, “Too Much” (featuring Timbaland) del 2 agosto, “Fingers” del 18 ottobre e, appunto, “No Candle No Light”. Insomma, sei brani: quanti ne basterebbero per un ep. Non è ancora stata svelata la tracklist dell’album.

“No Candle No Light”: l’ultimo singolo

L’ultimo singolo estratto da “Icarus Falls” è “No Candle No Light” . Nel brano, l’ex One Direction duetta con Nicki Minaj. La canzone è in rotazione radiofonica dal 15 novembre 2018, pubblicata su etichetta RCA Records, ed è la sesta estratta dall’album di imminente uscita. Il pezzo è il numero 25 della tracklist di “Icarus Falls”.

Chi è Zayn

Zayn è il nome d’arte di Javadd Malik, cantante britannico di origine pakistane classe ’93, conosciuto per essere stato un membro dei One Direction. La fama l’ha raggiunta nel 2010, quando si è presentato ai provini della settima edizione di X Factor Uk. Ai Bootcamp fu scartato come cantante solista, ma lì arrivò la mossa di Simon Cowell e Nicole Scherzinge. Mettere insieme i cinque candidati al titolo, vale a dire lui, Louis Tomlison, Niall Horan, Harry Styles e Lam Payne: erano nati così i One Direction. La band diventò molto presto il gruppo più seguito dalle adolescenti di tutto il mondo. Insieme, i cinque incisero quattro album: “Up All Night” nel 2011, “Take Me Home” nel 2012, “Midnight Memories” nel 2013 e, l’ultimo, “Four”, nel 2014. Zayn fu il primo a lasciare il progetto, già nel 2015, mentre gli altri quattro lo seguirono a ruota solo l’anno successivo, decidendo di dedicarsi unicamente alle proprie carriere da solisti. Anche se forse si è trattato solo di una pausa.