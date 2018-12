X Factor 2018: Salmo e Lorenzo Licitra ospiti della Semifinale

Sono rimasti in sei i concorrenti di X Factor 2018 che si sfideranno durante la Semifinale: Anastasio, Bowland, Leo Gassmann, Luna, Martina Attili e Naomi calcheranno ancora una volta il palco dell’Arena. Ospiti della puntata saranno Salmo, che presenterà due canzoni del suo nuovo album “Playlist”, e Lorenzo Licitra, vincitore della scorsa edizione di X Factor. Per i concorrenti, invece, la prova si fa sempre più dura: questa volta andranno incontro a una doppia eliminazione da superare. La puntata si dividerà in due manche: durante la prima i ragazzi si esibiranno su brani che hanno scelto personalmente, mentre la seconda sarà riservata alle canzoni a loro assegnate dai giudici. Lo show andrà in onda giovedì 6 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Lorenzo Licitra e l’esibizione coi concorrenti

Spetterà a Lorenzo Licitra l’opening della Semifinale: il vincitore dell’undicesima edizione di X Factor si esibirà insieme ai sei concorrenti rimasti in gara sulle celebri note di “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” di Bob Dylan. La performance avverrà nella cornice di una spettacolare scenografia appositamente ideata dal direttore artistico Simone Ferrari: il palco sarà ricoperto d’acqua in linea col tema della puntata che sarà “Un mare da salvare”, campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento della plastica. Dopo la vittoria a X Factor 2017, il successo di Lorenzo Licitra è proseguito nei teatri internazionali, accanto alle voci più famose della lirica. Il suo talento è stato riconosciuto anche dalla Fondazione Luciano Pavarotti che ha deciso di sostenerlo nel lancio dell’album d’esordio, in arrivo nella primavera 2019.

Salmo e il successo di “Playlist”

Salmo è certamente un rapper fuori dai canoni, un musicista a tutto tondo che ha ridisegnato i confini del genere introducendo elementi di hardcore ed elettronica. Col suo nuovo album “Playlist”, uscito lo scorso 9 novembre per Sony Music, ha battuto ogni record: su Spotify il disco ha totalizzato 9.956.884 stream in un solo giorno e per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi. “Playlist” ha debuttato in vetta alla classifica FIMI tra gli album più venduti in Italia; non è passato nemmeno un mese dalla data d’uscita ed è già stato certificato disco di platino. Durante la sua esibizione nella Semifinale di X Factor 2018, Salmo presenterà due pezzi estratti dal nuovo disco: il singolo “90min” e “Il cielo nella stanza”. “90min” è stato condiviso il 21 settembre 2018, per anticipare la pubblicazione di “Playlist”, ed è già disco di platino. Tra i brani più apprezzati c’è anche l’atipica ballad romantica “Il cielo nella stanza” in featuring con Nstasia, autrice americana che ha scritto canzoni per artisti del calibro di Beyoncé. Usher e Macy Gray. Salmo sarà in tournée a dicembre per tre date: il 13 dicembre con la data zero a Vigevano, per poi far tappa il 16 dicembre a Roma e il 22 dicembre a Milano (entrambi gli show già sold out). Il “Playlist tour” partirà a marzo 2019 con date nei più importanti palazzetti d’Italia: Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Padova, Brescia e di nuovo Milano. I biglietti stanno andando a ruba e sono disponibili su circuito Ticketone.

