Marco Mengoni, nel nuovo album "Atlantico" la collaborazione con Celentano

“Atlantico” è il nuovo e quinto album di Marco Mengoni, che include anche una collaborazione d’eccezione con Adriano Celentano nel brano “La casa Azul”. Il disco è stato realizzato nel corso di due anni di duro lavoro, in cui Mengoni ha viaggiato molto e spesso anche da solo, per maturare quei temi e quelle musiche che poi ha voluto mettere all’interno del suo disco.

“La casa Azul” con Adriano Celentano

“La casa Azul” è uno dei brani presenti all’interno di “Atlantico” ed è cantata insieme ad Adriano Celentano. Per questa canzone dedicata alla figura di Frida Khalo, Marco Mengoni ha voluto avere al suo fianco uno dei più grandi interpreti della musica italiana, capace di regalare una voce di esperienza e di rivoluzione all’intero brano. Non a caso, Adriano Celentano inizia a cantare in un momento particolare del testo, proprio dopo il silenzio richiesto con un semplice “shhh”.

Il significato della canzone

La canzone è ispirata a una donna coraggiosa, Frida Kahlo, e al suo percorso di sofferenza che l’ha resa un simbolo del femminismo e della libertà. “La casa Azul” è dunque un testo molto profondo, che vuole avvicinarsi alla figura sfuggevole di questa donna e alla sua arte ed essere, al tempo stesso, un invito per tutti a riuscire a trasformare la sofferenza in forza, proprio come ha fatto Frida Kahlo. Per un progetto così ambizioso, Marco Mengoni ha dovuto scegliere una voce fatta di storia, dalle note profonde e graffianti come quelle di Adriano Celentano. Questo sodalizio ha contribuito a rendere “La casa Azul” un brano perfetto.

Il testo di “La casa Azul”

Il mondo sta sulla punta delle mie dita

chiuso fra un letto, uno specchio, una gioia labile.

Cosa hai dipinto para mí chiquita?

Ho mescolato in silenzio colori e lacrime

ed è un disegno che si confonde già

l'ombra di un segno che mi nasconde ma

sento la notte che bacia i miei piedi

anche se non la vedi

sapessi il rumore che fa

sapessi il rumore che fa.

Amare, odiare, lottare, viva la vida!

Là fuori il Messico urlava bestemmie e favole

dentro la polvere il sangue della corrida

il toro scuote la spada dalle sue scapole

rosa dell'anima chiusa in un'armatura

com'è che il sole sorride per la paura?

Con la bellezza trascinarci via se l'arte è una bugia

che dice la verità.

Ho disegnato un amore che sembra vero

una pozzanghera illusa d'essere cielo

ed una lacrima fine che non si può vedere

una collana di spine la strada fatta insieme

e la mia schiena bruciare la casa azzurra

la carne, il sangue, le vene della mia guerra

e disertare il cammino chiuso nella mia mano

tentare un altro destino che vada più lontano.

E ad ogni tela un'impronta delle mie dita

nella mia bocca parole che non si dicono

lungo la schiena il sudore della salita

l'avresti detto un destino così ridicolo

come una stella che brilla spenta già

quanta bellezza che arriva e passerà

sento la notte che tocca i miei piedi anche se non la vedi

se taci la senti...

shhh

ecco il rumore che fa!

Ho disegnato un amore che sembra vero

una pozzanghera illusa d'essere cielo

ed una lacrima fine che non si può vedere

una collana di spine la strada fatta insieme.

Las flores, el hijo ausente

la cama roja, el cràneo enfrente

la suerte novia, el sueño roto

la niña hermosa y my destino

la muerte

las flores, el hijo ausente

la cama roja, el cràneo enfrente

la suerte novia, el sueño roto

la niña hermosa y my destino

la muerte.

Ho disegnato un amore che sembra vero

una pozzanghera illusa d'essere cielo

ed una lacrima fine che non si può vedere

una collana di spine la strada fatta insieme

e la mia schiena bruciare la casa azzurra

la carne il sangue le vene della mia guerra

e disertare il cammino chiuso nella mia mano

tentare un altro destino che vada più lontano.

Las flores, el hijo ausente

la cama roja, el cràneo enfrente

la suerte novia, el sueño roto

la niña hermosa y my destino

la muerte

las flores, el hijo ausente

la cama roja, el cràneo enfrente

la suerte novia, el sueño roto

la niña hermosa y my destino

la muerte.