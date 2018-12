Måneskin: “Torna a casa” è primo tra i video più visti su YouTube

“Torna a casa” dei Måneskin continua a raccogliere successi e a dare grandi soddisfazioni alla giovanissima band romana, rivelazione dell’undicesima edizione di X Factor. Dopo aver conquistato un disco d’oro e uno di platino, l’inedito continua a dominare le classifiche settimanali di YouTube, dove è sia il brano musicale più ascoltato, sia il videoclip più visto dagli utenti della famosa piattaforma online.

Il video musicale più visto su YouTube

Per la settimana che si è appena conclusa, quella dal 23 al 29 novembre, YouTube ha reso note le sue charts per far conoscere le top 10 degli artisti di tendenza, dei brani più ascoltati, dei video più guardati e degli artisti più popolari. Nella classifica dei dieci video musicali più visti in Italia, i Måneskin si riconfermano al primo posto. La band romana è presente praticamente da sempre, da quando è uscito il singolo, occupando la prima posizione della chart, tranne per il debutto che è avvenuto al 9° posto e nella settimana dal 2 all’8 novembre che ha visto l’inedito “Prima di ogni cosa” di Fedez spopolare sulla piattaforma. Questa è la classifica di YouTube dei 5 video più visti in Italia nell’ultima settimana:

Måneskin – “Torna a casa” Fedez – “Prima di ogni cosa” DJ Snake – “Taki Taki” ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B J-Ax – “Tutto tua madre” Irama – “Nera”

I brani più ascoltati su YouTube

Con quasi 40milioni di visualizzazioni dal 1° ottobre, “Torna a casa” dei Måneskin è anche il brano più ascoltato in Italia su YouTube nell’ultima settimana, seguito da “Taki Taki” di DJ Snake e da “Prima di ogni cosa” di Fedez. Questa è la top 5 della chart pubblicata da YouTube:

Måneskin – “Torna a casa” DJ Snake – “Taki Taki” ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B Fedez – “Prima di ogni cosa” Maaron 5 – “Girls like you” ft. Cardi B. J-Ax – “Tutto tua madre”

La classifica degli artisti più popolari sulla piattaforma

I Måneskin sono primi anche nella chart degli artisti più popolari su YouTube in Italia, confermando il grande riscontro da parte del pubblico e una carriera musicale destinata a fare grandi cose. Questi sono i nomi di tutti gli altri artisti che YouTube ha classificato nella top 10 dei cantanti più cercati, ascoltati e visti sulla piattaforma:

Måneskin Salmo Ultimo Ozuna Baby K Alessandra Amoroso Vasco Rossi Irama Laura Pausini Ed Sheeran

Il singolo “Torna a casa”

“Torna a casa” è il secondo estratto dal primo album della band romana, intitolato “Il ballo della vita”. Si tratta di un singolo che racconta il tema della separazione e lo sfogo di un uomo che ha perso la sua musa. Nella canzone si invoca il ritorno di questa fonte di ispirazione, che alla fine riappare. La musa è Marlena, non sconosciuta ai fan, che avevano avuto modo di trovarla già nell’inedito “Morirò da re”. Per quanto riguarda il videoclip, le riprese sono state fatte all’interno di Villa Arconati a Bollate e alternano immagini della band a quelle di due ballerine che danzano.