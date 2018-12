Concerto di Natale 2018: la scaletta e gli artisti che suoneranno a Roma

Il 15 dicembre prossimo, nella suggestiva cornice dell’Aula Paolo VI in Vaticano, si terrà la 26° edizione del Concerto di Natale, un appuntamento ormai imperdibile, che ogni anno accoglie artisti italiani e internazionali per una manifestazione benefica, volta alla solidarietà. Quest’anno, il ricavato del costo dei biglietti sarà devoluto ai campi profughi di Erbil, che accoglie i kurdi in fuga dall’Iraq, ma anche al campo di Palabek in Uganda, che ospita oltre 40mila persone fuggite dalla guerra in Sud Sudan. I due enti promotori dell’iniziatica sono la Fondazione Scholas Occurrentes e le Missioni Don Bosco.

La scaletta del Concerto di Natale in Vaticano

La scaletta del concerto natalizio in Vaticano non è stata resa nota, ma come ogni anno verranno sicuramente riproposti i motivi più classici che evocano l’atmosfera del Natale e delle festività natalizie, interpretati da voci italiane e internazionali, provenienti dalla lirica, dal gospel e dal soul, ma anche dal pop e dal rock.

I biglietti per il concerto a Roma

È già possibile acquistare i biglietti per il concerto in Vaticano sia su Ticketone sia su Box Office Lazio. Il loro costo sarà devoluto in beneficienza. Sono disponibili diversi “pacchetti di partecipazione” in base alle preferenze e con prezzi differenti:

Settore Arancioni – sold out

Settore Grigi – sold out

Settore Gialli – 110 €

Settore verdi – 99 €

Settore Blu – 88 €

Settore Rossi – 66 €

Gli artisti che canteranno e suoneranno a Roma

Come ogni anno, anche per il prossimo 15 dicembre l’Aula Paolo VI in Vaticano accoglierà cantanti e musicisti di rilievo internazionale, che canteranno e suoneranno gratuitamente. Tra gli ospiti italiani saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Edoardo Bennato, Ermal Meta, ma anche l’Art Voice Academy e il Piccolo Coro Le Dolci Note. Questo è al momento l’elenco completo degli artisti, che potrebbe comunque subire delle variazioni nei prossimi giorni:

Anastacia (USA) Alessandra Amoroso (Italia) Edoardo Bennato (Italia) Fabrizio Bosso (Italia) Dee Dee Bridgewater (USA) Giovanni Caccamo (Italia) Josè Feliciano (Puerto Rico) Andrea Griminelli (Italia) Raphael Gualazzi (Italia) Hussain Al Jassmi (UAE) Ermal Meta (Albania) Mihail (Romania) Álvaro Soler (Spagna) Gheorghe Zamfir (Romania) New Direction Tennessee State Gospel Choir (USA) Art Voice Academy (Italia) Piccolo Coro Le Dolci Note (Italia)

Partecipazioni speciali

Il concerto in Vaticano vanterà la partecipazione straordinaria di Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero (Argentina) e porterà sul palco anche l’Orchestra Universale Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Renato Serio con la collaborazione del maestro Stefano Zavattoni. L’appuntamento all’Aula Paolo VI è alle ore 18:30.

La tradizione del Concerto di Natale in Vaticano

L’idea di un Concerto di Natale in Vaticano è nata nel 1993, anno in cui si è dato luogo alla prima kermesse musicale per sostenere il progetto “50 chiese per Roma 2000”. L’obiettivo doveva essere quello di raccogliere fondi benefici, con una manifestazione che avrebbe portato nella Santa Sede cantanti e musicisti di diverse religioni, nazioni e culture, per un concerto comprensivo di tutti i generi di musica, dalla lirica al rock, dal folk al gospel, dalla musica classica a quella etnica. Il concerto si è svolto ininterrottamente nell’Aula Paolo IV dal 1993 al 2005, poi si è tenuto anche in altre esclusive location come l’Arena di Verona, il Teatro Flamini o il Teatro Massimo Bellini di Catania.