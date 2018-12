Cesare Cremonini in concerto a Eboli: info e scaletta

Sta per volgere al termine il tour nei palasport di Cesare Cremonini. Prossima tappa, il 5 dicembre al Palasele di Eboli. Quindi le canzoni di “Possibili scenari” (ma non solo quelle) suoneranno l’8 dicembre al Pal’Art Hotel di Acireale, l’11 e il 12 dicembre al PalaLottomatica di Roma, in vista del gran finale del 16 dicembre al Forum di Assago, in provincia di Milano.

Il concerto al Palasele di Eboli



Il concerto al Palasele di Eboli è in programma per il 5 dicembre, con inizio previsto alle 21. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati sono ancora disponibili, al prezzo di 41.40 euro, i soli biglietti per il parterre, mentre tutti i settori della tribuna sono sold out.

Il Palasele si trova a Eboli, in via Serracapilli, ed è raggiungibile in auto. Dall’autostrada Salerno – Reggio Calabria, bisogna prendere l’uscita per Eboli (Sa), procedere per pochi metri e girare a sinistra immediatamente dopo il distributore. Quindi, proseguire e, subito dopo il cavalcavia, svoltare a destra. All’esterno del Palasele ci sono diversi parcheggi dove posteggiare la propria auto.



La scaletta del concerto

Essendo il tour iniziato già da diverso tempo, è abbastanza facile immaginare quale sarà la scaletta dello show al Palasele di Eboli. Anche se, dato che tra poco uscirà la versione piano e voce del disco “Possibili scenari”, è possibile che Cesare Cremonini decida di regalare al suo pubblico qualche nuova versione dei pezzi del disco presenti in scaletta. Perché, effettivamente, sono proprio le tracce di “Possibili scenari”, l’album già celebrato nell’estate 2018 con il tour negli stadi, i veri protagonisti di questa tournée. Come, d’altra parte, era ampiamente preventivabile. La scaletta del concerto a Eboli:

Cercando Camilla

Possibili Scenari

PadreMadre

Il Comico (Sai Che Risate)

La Nuova Stella Di Broadway

Latin Lover

Lost In The Weekend

Un Uomo Nuovo

Buon Viaggio (Share The Love)

Momento Silenzioso

Una Come Te

Vieni A Vedere Perché

Le Sei E Ventisei

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Dev’Essere Così

Al Tuo Matrimonio

Il Pagliaccio

50 Special (Lunapop song)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno Vuole Essere Robin

Un Giorno Migliore (Lunapop song)

Il “Cremonini Live 2018”

Dopo lo show al Palasele di Eboli, Cesare Cremonini proseguirà il tour nei palasport, in vista dell’ultimo show in previsione per il 16 dicembre al Forum di Assago, in provincia di Milano. Altre quattro date per una tournée che ha fatto registrare numeri importanti in tutte le sue date. Le prossime tappe del “Cremonini Live 2018”:

5 dicembre – Eboli, Palasele

8 dicembre – Acireale, Pal'Art Hotel

11 e 12 dicembre – Roma, PalaLottomatica

16 dicembre – Milano, Mediolanum Forum



“Possibili scenari” per pianoforte e voce

Intanto per il 7 dicembre Cesare Cremonini si prepara a pubblicare il suo nuovo album. Non un disco di inediti, bensì la versione pianoforte e voce del suo ultimo album, “Possibili scenari”. Un progetto annunciato a sorpresa, nella notte, con la pubblicazione della title – track del disco su Spotify, in una versione inedita e interamente acustica, cantata e suonata al piano dallo stesso artista emiliano. Un’operazione completamente nuova che ha ricevuto il plauso di pubblico e critica.