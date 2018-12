E' il nuovo singolo dei Ridillo ed è in uscita il 5 dicembre. Si intitola Niente da Perdere la scelta fatta da Bengi e dai suoi ragazzi ed è una ballata agrodolce che odora di nuovo soul italiano. GUARDA IL VIDEO IN ANTEPRIMA

Ancora Ridillo! C'è un nuovo singolo in uscita il 5 dicembre Niente da Perdere, un downtempo, una ballata agrodolce che odora di nuovo soul italiano. Niente da perdere è il quarto singolo estratto da Pronti, Funky, Via!, album di gran riconferma della band, un vero e proprio rinascimento del funk italiano, e tratta il tema della overdose di informazioni che ogni giorno riceviamo, di una continua disattenzione via social, tv, giornali, informazione, shopping compulsivo allontanandoci sempre più da affetti e cose belle che abbiamo invece vicino, già a portata di mano. Un senso di rimpianto e di perdita dovuta ad indifferenza e distrazione che sembra staccarsi dal solito ottimismo ridilliano ma il sapore melanconico è però tipico della Soul music ed è questa una delle radici da cui i Ridillo prendono spunto da sempre.





Niente da Perdere è un dolce invito a concentrarsi sul bello e l'amore che già ci circonda. Il singolo sarà accompagnato da un video prodotto da KPLUSFILM di Verona, che alterna immagini caleidoscopiche della band, a una scena di coppia dove l'uomo perlappunto è troppo impegnato e distratto dai media, trascurando una compagna che cerca in tutti i modi di riconquistare la sua attenzione. Da vedere.(Bravissimi gli attori Sara Marconi e Diego Facciotti e la regia di Alberto Rizzi). Niente da perdere uscirà per le radio, in streaming e nei più importanti digital stores dal 5 dicembre 2018. Buon Ascolto! (Ballateci un lento!)