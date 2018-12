Nightwish in concerto a Milano, info e scaletta

Il concerto dei Nightwish a Milano del 4 dicembre è certamente un imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di heavy metal. Il live, previsto al Mediolanum Forum di Assago a partire dalle 20:50, fa parte del “Decades European Tour 2018” ed è l’unica tappa italiana per la band finlandese, capitanata dalla cantante Floor Jansen, che ha preso il posto delle precedenti frontwoman Tarja Turunen e Anette Olzon.

Gli ultimi biglietti

Per i ritardatari c’è ancora qualche ora a disposizione per acquistare gli ultimi biglietti rimasti su Ticketone o nelle ricevitorie autorizzate. Il prezzo è di 57,50 euro, un costo che vale la pena di affrontare per chi ama il genere e per chi segue la band. Chi acquista i biglietti su Ticketone prima del concerto dovrà comunque ritirarli sul luogo dell’evento, perché per questioni di tempo non sarà possibile riceverli direttamente a casa. L’appuntamento con i Nightwish è alle 20:50, ma sarebbe meglio arrivare intorno alle 18:00, quando verranno aperti i cancelli del Mediolanum Forum di Assago e avere tutto il tempo per ritirare i biglietti e prendere posto, senza causare problemi e ritardi all’inizio dello show.

Come raggiungere il Forum Mediolanum di Assago

Il Mediolanum Forum di Assago è un luogo molto famoso in tutta Italia, perché ospita spesso artisti di fama internazionale e, come nel caso dei Nightwish, è spesso l’unica tappa italiana scelta all’interno di una tournée europea o mondiale. Si trova alle porte di Milano, ma può essere facilmente raggiungibile dal centro città utilizzando la linea 2 della metro Assago Milanofiori – Forum. Anche per chi arriva da fuori Milano o da altre parti d’Italia, il Mediolanum Forum è facilmente raggiungibile, poiché si trova nelle vicinanze di diverse autostrade.

La scaletta

Il concerto dei Nightwish a Milano dovrebbe essere introdotto dai power metal Beast in Black. A seguire, potrebbero salire sul palco i brani dell’ultimo album della band finlandese, “Endless Forms Most Beautiful”, pubblicato nel 2015, così come le canzoni che hanno fatto la storia dei Nightwish nel corso di oltre 20 anni di carriera. La scaletta del concerto milanese potrebbe essere identica a quella del live tenuto il 2 dicembre in Spagna, al Bizkaia Arena di Bilbao. Questa è la possibile setlist:

Dark Chest of Wonders Wish I Had an Angel 10th Man Down Come Cover Me Gethsemane Élan Sacrament of Wilderness Dead Boy's Poem Elvenjig Elvenpath I Want My Tears Back Last Ride of the Day The Carpenter The Kinslayer Devil & the Deep Dark Ocean Nemo Slaying the Dreamer The Greatest Show on Earth Ghost Love Score

Un grande ritorno

Nel 2017 i Nightwish avevano annunciato una pausa dal palcoscenico, ma avevano comunque rassicurato il pubblico sul fatto che sarebbero tornati nel 2018 con un grande tour europeo. La promessa è stata mantenuta, per la felicità dei fan delle band simbolo dell’heavy metal del Nord Europa. La tournée è stata chiamata “Decades European Tour 2018” e dovrebbe presentare un set speciale con pezzi raramente suonati dal vivo e vecchie canzoni del repertorio della band. Queste sono le prossime date del tour: