Malika Ayane, doppio concerto a Milano: info e scaletta

Doppia data a Milano per Malika Ayane, i concerti si terranno in due diverse location: le info e la scaletta

Malika Ayane prosegue il suo “Domino tour” con un doppio concerto a Milano: il 4 dicembre l’appuntamento è al Teatro degli Arcimboldi, mentre il 5 dicembre la cantante si esibirà ai Magazzini Generali. Due set diversi con un comune denominatore: le canzoni del nuovo album “Domino”, uscito il 21 settembre 2018 per Sugar Music. Ecco tutte le info sulle date di Milano, città natale dell’Ayane.

Il Domino tour fa doppia tappa a Milano: info e biglietti

A Milano, così come in altre città, Malika Ayane presenterà il suo nuovo album “Domino” in due contesti totalmente differenti: club e teatro. Modi diversi d’interpretare le stesse canzoni, con arrangiamenti che trasporteranno il pubblico su strade apparentemente separate eppure fatte della stessa anima. La cantautrice milanese si esibirà al Teatro degli Arcimboldi martedì 4 dicembre, per poi passare il giorno successivo, mercoledì 5 dicembre, al contesto da club dei Magazzini Generali. L’inizio di entrambi i concerti è previsto per le ore 21. Ad ora, su circuito Ticketone, sono ancora acquistabili (sia online che nei punti vendita autorizzati) i biglietti per la data agli Arcimboldi, mentre è segnalato che per il concerto ai Magazzini Generali è attualmente possibile acquistare i ticket solo nei punti vendita. I prezzi per assistere alla performance di Malika Ayane al Teatro degli Arcimboldi sono i seguenti: platea alta numerata 35 euro + diritti di prevendita, prima galleria numerata 30 euro + d.p., seconda galleria numerata 25 euro + d.p., mentre i biglietti per la platea bassa sono già esauriti. I concerti teatrali del “Domino tour” sono caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una sonorità che vuole avvicinare i brani di repertorio agli inediti. In teatro la cantautrice è accompagnata sul palco da Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al pianoforte, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. Il set da club, invece, ruota attorno ad una concezione più diretta ed essenziale: gli stessi brani riportati al proprio scheletro. La formazione live sul palco dei Magazzini Generali vedrà Malika Ayane al synth, Jacopo Bertacco alla chitarra e Nico Lippolis alla batteria.

La scaletta dei concerti milanesi

Con il “Domino tour” Malika Ayane sta presentando al pubblico il suo nuovo album e, allo stesso tempo, celebrando i primi dieci anni di carriera. È così che durante i concerti potrete sentire grandi successi come “Tre cose”, “Come foglie” e “Ricomincio da qui” insieme alle nuove canzoni “Stracciabudella”, “Nodi” e tanti altri brani. Stessa scaletta per dar vita a due spettacoli diversi: Malika Ayane porterà in scena la sua doppia anima, prima al Teatro degli Arcimboldi e poi ai Magazzini Generali. Basandosi sui precedenti live della cantautrice, ecco la possibile scaletta di entrambi i concerti milanesi (ovviamente le canzoni presentate potrebbero subire variazioni).