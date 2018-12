Salmo, nuovo video in cantiere?

La Polizia lo ferma per errore durante un sopralluogo in una fabbrica abbandonata: arriva una nuova clip?

È uno degli artisti più caldi del momento e quindi ogni suo movimento fa notizia. Se ne deve essere accorto per davvero Salmo, vittima di un involontario spoiler da parte della Polizia di Vicenza. Il rapper cagliaritano si trovava nelle campagne venete in cerca di location adatte al set del suo prossimo videoclip e per farlo, insieme al suo entourage, si è avventurato all’interno di una fabbrica abbandonata a Nove, nel Vicentino. Gli agenti, che si erano fermati in un bar poco lontano, hanno notato gli strani movimenti e sono prontamente intervenuti. Lo sorpresa è arrivata prendendo i nomi dei ragazzi, tra i quali spiccava quello di Maurizio Pisciottu, in arte Salmo. Spiegata la situazione, l’entourage dell’artista sardo ha proseguito con scatti e video, anche se non è ancora dato sapere quale sarà il prossimo singolo da lanciare dall’ultimo, fortunatissimo album “Playlist”.

Il toto-video e il successo di “Sparare Alla Luna”

Probabilmente, per il nuovo video di Salmo ci sarà comunque da aspettare ancora qualche mese, visto che l’uscita di quello di “Sparare Alla Luna” è fresca di appena una decina di giorni. Chissà che non tocchi a “Il Cielo Nella Stanza”, ultimo singolo estratto e canzone d’amore tra le più amate del nuovo disco del rapper, che vede la collaborazione con l’americana Nstasia. Di sicuro, Salmo si è giustificato on gli agenti di polizia dicendo che gli piace inserire luoghi abbandonati nei suoi video: sarà curioso da capire in che modo finiranno nella nuova clip dell’artista sardo, sempre molto attento alle produzioni video che accompagnano i suoi singoli.

“Playlist” spopola ovunque

Il quinto album in studio del rapper è stato preannunciato dall’uscita dei singoli “90min” e “Perdonami”. Salmo ha prodotto il disco e ha collaborato con Stabber, Charlie Charles, Low Kidd, Ceri, 2nd Roof, Dade, Frenetik & Orang3 e The Supreme. “Playlist” è attualmente disponibile in download digitale e in copia fisica nei migliori negozi di musica: cd standard, cd deluxe edition, vinile e cofanetto “The Vinyl Complete Edition” contenente tre dei dischi di grande successo di Salmo: Playlist, Hellvisback e MIDNITE -2LP Death U.S.B. L’album è stato registrato nel Red Bull Music Studio, uno studio di registrazione mobile all’avanguardia che, prima di lui, ha ospitato moltissimi artisti importanti della musica italiana.

Ecco la tracklist di “Playlist”, completa dei featuring:

90min Stai Zitto (feat. Fabri Fibra) Ricchi E Morti Dispoverty Channel (feat. Nitro) Cabriolet (feat. Sfera Ebbasta) Ho Paura Di Uscire Sparare Alla Luna (feat. Coez) Pxm Il Cielo Nella Stanza (feat. Nstasia) Tie’ Ora Che Fai? Perdonami Lunedì

Il “Playlist Tour 2019”

Manco a dirlo, i biglietti per i concerti di Salmo in giro per l’Italia stanno sparendo in men che non si dica. I tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketone, queste le date al momento in programma: