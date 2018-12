Raffaella Carrà: le curiosità sul nuovo album "Ogni volta che è Natale"

Un Natale diverso dal solito con musiche diverse dai soliti “Jingle Bells”. È con questo spirito che Raffella Carrà si è cimentata nella registrazione del nuovo album “Ogni volta che è Natale”, uscito lo scorso 30 novembre. Da “White Christmas” in versione swing a “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon riarrangiata dall’orchestra sinfonica come un vero e proprio valzer, l’album contiene tante novità per la felicità di chi ama la magia del Natale e l’allegria che da sempre contraddistingue la carriera musicale della Carrà. Il disco natalizio contiene anche una canzone popolare andalusa, con i ritmi della rumba, dal titolo “La Marimorena” e l’inedito “Chi l’ha detto”, scritto da Daniele Magro, giovane autore siciliano, che sarà accompagnato da un videoclip.

Un album in quattro versioni

“Ogni volta che è Natale” è stato pubblicato con l’etichetta discografica Sony Music solo qualche giorno fa, ma l’idea è in piedi già da un anno, quando Raffella Carrà ha deciso di cimentarsi in questo primo progetto natalizio della sua carriera e di realizzarlo con soli dieci brani, reinterpretandoli in assoluta libertà. il 30 novembre “Ogni volta che è Natale” è arrivato in tutti i negozi di musica online e fisici in quattro versioni differenti: CD, LP, Deluxe Edition e Super Deluxe.

La tracklist dell’album

La versione standard di “Ogni volta che è Natale” contiene le dieci canzoni scelte e reinterpretate da raffaella Carrà:

“Chi l’ha detto” (brano inedito) “White Christmas” “La Marimorena” “Happy Xmas (War Is Over)” “Merry Christmas Everyone” (R. Carrà version) “Halleluja” “Feliz Navidad” “Buon Natale” “Jingle Bell Rock” “Navidades Han Llegad”

La versione Deluxe contiene il CD standard e un secondo disco con alcuni successi di Raffaella:

“Rosso Rock” “Conga” “Far L’amore” (Bob Sinclar & Raffaella Carrà) “Keep On” (Raffaella Carrà feat. John Biancale) “Tuca Tuca” “Forte” (Raffaella Carrà feat. Bob Sinclar) “Pedro” “Adiós amigo” “Replay” “Rumore” “Ballo ballo” “Satana” “53 53 456” “Fiesta” “Fun Fun Fun” “Luca” “Ché dolor” “Hold Me” “Tanti auguri”

L’LP, invece, contiene la stessa tracklist del CD standard, con cinque brani nel lato A e altri cinque nel lato B. La Super Deluxe, infine, contiene i due CD della versione Deluxe, più un 45 giri con “Chi l’ha detto” nel lato A e “Merry Christmas Everyone” nel lato B.

La copertina

La copertina è un ritratto dell’energia e della vitalità della Carrà, che viene ritratta con un microfono in mano all’interno di una stella glitterata sbrilluccicante. Si tratta di una foto reale, che ritrae Raffaella in un passato episodio di “Domenica in”, mentre cantava la canzone “Rumore”. L’immagine non è stata scelta a caso, ma è finita sulla copertina del disco perché esprime proprio quella forza che la cantante ha voluto dare a ogni traccia del suo album natalizio.

L’instore tour

Dopo l’uscita del disco, Raffaella Carrà ha incontrato i suoi fan per il primo firmacopie, tenutosi il 1 dicembre al Mondadori Megastore in piazza Duomo. La seconda e ultima data dell’instore tour si terrà il 6 dicembre a Porta di Roma. Si tratterà di un’occasione unica per incontrare una delle regine della TV italiana e farsi firmare la copertina del disco.