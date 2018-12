Frah Quintale in concerto a Milano: info e scaletta

Dopo la lunga parentesi estiva, Frah Quintale è in tour anche in questi mesi con il “Regardez moi – Winter tour”. Da settembre a dicembre sono quattordici le date dell’ennesima appendice di un tour che ha permesso a Frah Quintale di salire anche sul palco del Primo Maggio. Nel tour invernale saranno due le date a Milano e a Catania, ennesima dimostrazione di come la musica di Frah Quintale stia conquistando sempre più gli appassionati di musica. Frah Quintale ha raggiunto e superato i 50 milioni di stream su Spotify e portato a casa ben sei dischi d’oro con i brani Sì, ah, Cratere, Nei Treni la Notte, Hai Visto Mai, 8 miliardi di persone e Missili con Giorgio Poi, per la produzione di Takagi & Ketra. Queste le date in programma fino a fine anno:

3-4 dicembre Milano, Alcatraz

6 dicembre 2018, Napoli – Casa della Musica

8-9 dicembre 2018, Catania – MA

14 dicembre 2018, Padova – Hall

20-21 dicembre 2018, Torino – Hiroshima Mon Amour

La scaletta del Regardez moi - Winter tour

I biglietti del "Regardez moi – Winter tour" di Frah Quintale si trovano in vendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire da 15 euro. Anche all’Alcatraz di Milano (entrambe le date sono sold out) la scaletta seguirà quella del tour autunnale e si concentrerà sull’album d’esordio “Regardez Moi”. Son o previsti però anche brani da “2004” EP del 2016 e le canzoni in collaborazione con Giorgio Poi e Takagi & Ketra ("Missili") e Carl Brave ("Chapeau"). Questa la possibile scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano:

Intro "Branchie" "Stupefacente" "Cola del vino" "Fare su" "Chapeau" "Hai visto mai" "Accattone" "Si, ah" "Cratere" "Missili" "64 Bars" "Bimba mia" "Gli occhi" "Floppino" "Sassi" "2004" "Sosta" "Gravità" "Tornado" "Nei treni, la notte" "Avanti/Indietro"

Il disco Regardez Moi e il progetto Lungolinea

Frah Quintale è in tour praticamente da inizio anno. Un 2018 ricco di live dopo aver lanciato il suo primo vero album “Regardez Moi”. L’accoglienza positiva di critica e pubblico ha spinto Francesco Servidei, questo il nome di Frah Quintale, ha ripubblicare l’album in una versione più ricca.Uno dei nomi più interessanti della scena indie-pop italiana, ha raccontato la genesi del primo album in una recente intervista: «È un disco che parla dei treni che ho preso e di quelli che ho perso. È un collage di un anno vissuto tra Brescia e Milano e del rapporto di amore/odio che si prova con la propria città quando la si lascia per un posto nuovo. Nel disco parlo di me e delle persone che sono entrate e uscite dalla mia vita nel giro di 365 giorni, delle relazioni quando sono belle, quando iniziano a complicarsi e quando è così tardi che puoi fare solamente i conti con quello che hai sbagliato». Il 29 giugno scorso è uscito Lungolinea, un progetto che nasce in modo assolutamente originale dalla playlist Spotify del rapper bresciano. Dentro, oltre alle tracce di Regardez Moi, demo, provini e note audio.