Maneskin in concerto a Napoli: info e scaletta

I Maneskin continuano il tour di presentazione del loro nuovo album “Il ballo della vita”, uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music. La giovanissima band romana, rivelazione dell’undicesima edizione di X Factor, si esibirà sul palco della Casa della Musica di Napoli sabato 1 dicembre 2018. La data è già sold out, così come quasi tutti gli altri show in calendario: “Il ballo della vita tour” sta continuando ad arricchirsi di nuove date proprio per andare incontro alla grande richiesta da parte del pubblico. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al concerto dei Maneskin a Napoli.

Tutte quello che c’è da sapere sul concerto di Napoli

I Maneskin stanno proseguendo “Il ballo della vita tour”, iniziato lo scorso 10 novembre con la data zero al Mamamia di Senigallia. I concerti della band romana hanno riscosso subito un grandissimo successo, registrando il tutto esaurito in tutti gli show. Sold out anche la data in programma per sabato 1 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, a cui potranno assistere solo i fan già in possesso del biglietto. L’apertura delle porte è prevista per le ore 19, mentre il concerto inizierà alle ore 21. La Casa della Musica - Federico I si trova in via Corrado Barbagallo 115 a Napoli, nel complesso del Teatro Palapartenope. La struttura è facilmente raggiungibile in auto dall’uscita della tangenziale Fuorigrotta o coi mezzi pubblici: con la metro fermata Campi Flegrei, con la ferrovia Cumana linea 2 e 8 - fermata Zoo-Edenlandia e con gli autobus C2, C13 e C14. Il concerto di sabato 1 dicembre è l’unica tappa campana dei Maneskin prevista per il tour de “Il ballo della vita”.

La scaletta del concerto

I Maneskin presenteranno al pubblico le canzoni del loro album d’esordio “Il ballo della vita”, da cui sono stati estratti i singoli “Morirò da re” e “Torna a casa”. Non mancherà “Chosen”, l’inedito che li ha lanciati durante il loro percorso ad X Factor 2017. Inoltre verranno proposte varie cover di celebri brani per tutti i gusti, tra cui “Let’s Get It Started” dei Black Eyed Peas, “You need me, I don’t need you” di Ed Sheeran, “Kiwi” di Harry Styles ma anche brani più rock come “Breezeblocks” degli alt-J e “Pyro” dei Kings of Leon. Ecco la scaletta seguita dai Maneskin durante le precedenti date del tour, da leggere per arrivare preparati al concerto. Le canzoni che verranno presentate sul palco della Casa della Musica di Napoli potrebbero subire delle variazioni rispetto ai precedenti show.