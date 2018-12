Irama in concerto a Nonantola e Torino: info e scaletta

Altro sold out per Irama che sarà in concerto a Nonantola. Tutte le informazioni sulla tappa del "Plume Tour" e la scaletta dello spettacolo

È partito da Roma il “Plume Tour” di Irama, la ciliegina sulla torta di un 2018 perfetto e indimenticabile per il cantante reduce dalla vittoria di Amici. Dopo aver conquistato un ruolo da protagonista nella scorsa estate con il singolo “Nera”, Irama ha raggiunto il disco d’oro con il suo album di debutto e infilato una serie di sold out a pochi giorni dall’annuncio del nuovo tour. La richiesta di biglietti è altissima e sono state aggiunte ulteriori date a quelle programmate inizialmente. Sono in realtà due i tour previsti a cavallo del 2018 e il 2019. Da novembre a dicembre Irama sarà protagonista del “Plume Tour”, mentre da febbraio darà vita al “#GIOVANIPERSEMPRE”, spettacolo incentrato sull’album “Giovani”.

Il “Plume Tour” si concluderà a Milano

Queste le date in programma nel 2018 dove non mancheranno le canzoni“Un giorno in più”, “Che ne sai”, “Che vuoi che sia”, “Un respiro” e “Nera”, tutte canzoni contenute nel nuovo album:

1 dicembre 2018 Nonantola (Mo), Vox Club **SOLD OUT**

2 dicembre 2018 Torino, Hiroshima Mon Amour **SOLD OUT**

8 dicembre 2018 Napoli, Duel Beat **SOLD OUT**

9 dicembre 2018 Firenze, Viper **SOLD OUT**

15 dicembre 2018 Milano, Magazzini Generali **SOLD OUT**

16 dicembre 2018 Milano, Magazzini Generali **SOLD OUT**

Come detto nel 2019 Irama partirà per il secondo tour “#GIOVANIPERSEMPRE”, ma anche in questo caso sono già numerose le date sold out. Questi tutti gli appuntamenti in programma:

28 febbraio 2019 Venaria (Torino), Teatro della Concordia *SOLD OUT**

1 marzo 2019 Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia *SOLD OUT**

3 marzo 2019 Bologna, Estragon

6 marzo 2019 Napoli, Teatro Palapartenope

8 marzo 2019 Roma, Atlantico *SOLD OUT**

9 marzo 2019 Roma, Atlantico *SOLD OUT**

10 marzo 2019 Roma, Atlantico

11 marzo Modugno (Ba), Demodè Club

16 marzo 2019 Padova, Gran Teatro Geox *SOLD OUT**

19 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

20 marzo 2019 Brescia, Gran Teatro Morato

22 marzo 2019 Firenze, Obihall *SOLD OUT**

23 marzo 2019 Firenze, Obihall

5 aprile 209 Milano, Mediolanum Forum di Assago

La scaletta del Plume Tour

I biglietti delle nuove date del Plume Tour di Irama si trovano in vendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. È possibile acquistarli da mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 14.30 e in tutti i punti vendita Ticketone da sabato 27 ottobre 2018 alle ore 10:00. Il “#GIOVANIPERSEMPRE TOUR” si concluderà al Mediolanum Forum di Assago, il coronamento di un’annata straordinaria per Irama. L’annuncio della data a Milano ha avuto una madrina d’eccezione. Durante lo spettacolo di Laura Pausini, la cantante ha invitato sul palco Irama e ha annunciato al pubblicato l’arrivo del suo concerto a Milano. In attesa del nuovo tour, questa la scaletta del “Plume Tour” che andrà in scena a Nonantola, Torino, Firenze, Napoli e Milano: