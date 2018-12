Cesare Cremonini, tre date a Bari: info e scaletta del concerto

Cesare Cremonini inaugura il mese di dicembre con ben tre date in programma al Palaflorio di Bari: gli appuntamenti sono per sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 dicembre. Il cantautore continua il suo tour “Cremonini Live 2018” dopo il carico di speciali emozioni provate durante gli ultimi show nella sua Bologna: Ballo, suo amico e bassista sin dai tempi dei Lunapop, è diventato padre proprio il giorno della prima data bolognese all’Unipol Arena (27 novembre). La tournée nei palazzetti di tutta Italia proseguirà fino al 16 dicembre 2018, con l’ultima data prevista al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati ai tre concerti in programma a Bari.

Tutte le info sui tre concerti di Bari

Il mese di dicembre inizia in grande stile per Cesare Cremonini, con tre appuntamenti sold out al Palaflorio di Bari: sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 dicembre continua ad andare in scena il magico show del “Cremonini Live 2018”, tour autunnale del cantante bolognese. L’inizio dei concerti è previsto per le ore 21, per dare il via ad una performance di oltre 2 ore sulle note delle nuove canzoni e dei suoi più grandi successi. Il Palaflorio si trova in viale Archimede a Bari: per raggiungere la struttura in auto bisognerà procedere in direzione sud sulla SS16, prendere l'uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini. Naturalmente è possibile raggiungere il Palaflorio anche con i mezzi pubblici, utilizzando le linee 2, 9, 10, 14 o 25.

La scaletta dei concerti a Bari

Nonostante non sia stata ufficialmente condivisa nessuna scaletta per le tre date in programma al Palaflorio di Bari, possiamo ipotizzare che Cesare Cremonini continuerà a portare sul palco le canzoni presentate nelle precedenti tappe del tour. Durante il “Cremonini Live 2018” il pubblico ha potuto ascoltare molte delle canzoni contenute in “Possibili scenari”, ultimo album del cantautore bolognese, tra cui la title track, “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin” e “Kashmir-Kashmir”. Non mancheranno i grandi successi che hanno segnato la sua carriera né un paio di canzoni dei Lunapop. Oltre due ore di spettacolo per cantare tutti insieme e anche per godersi alcuni momenti più intimi, piano e voce. Cremonini ha un chiaro debole per il pianoforte, tanto che ha da poco annunciato l’uscita di nuova versione dell’ultimo album: “Possibili scenari per pianoforte e voce”, in uscita il prossimo 7 dicembre (preorder già disponibile). Di seguito la possibile scaletta dei concerti al Palaflorio di Bari: