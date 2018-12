Rolling Stones, tutto sul nuovo possibile album

I Rolling Stones sono al lavoro su nuova musica: dopo gli indizi lasciati da Mick Jagger, arrivano anche le dichiarazioni di Keith Richards. Prima di partire per il “No filter tour” negli stadi degli Stati Uniti d’America, gli Stones sono tornati in studio per una session insieme al produttore Don Was. Il loro ultimo album di inediti è “A Bigger Bang”, uscito nel 2005. Di seguito tutte le informazioni rilasciate finora dei membri della band sul nuovo, possibile, album in arrivo.

Keith Richards e Mick Jagger: le dichiarazioni

I due pilastri dei Rolling Stones sono tornati a suonare in studio e, a quanto pare, dalle attuali session stanno uscendo nuove canzoni interessanti. Già qualche mese fa Mick Jagger aveva condiviso il tweet di un video con didascalia “suonando l’armonica in nuove canzoni”. Con le sue dichiarazioni durante un’intervista per Billboard USA, il frontman degli Stones ha confermato di star scrivendo nuovi pezzi: «sta andando bene, ho un sacco di roba. Questa settimana sto continuando a scrivere […] Mi piace molto il processo della scrittura. Intendo dire, pensi sempre che l’ultima cosa che hai scritto sia davvero stupenda e a volte proprio non lo è. Ma è molto divertente farlo ed è davvero bello lavorare a nuove cose». D’altra parte lo storico chitarrista della band, Keith Richards, ha dichiarato a Rolling Stone di essere tornato in studio insieme a Jagger: «Mick e io un mesetto fa ci siamo visti in studio per qualche giorno, solo per suonicchiare. A parte quello, potrebbe esserci un’altra sessione in studio a dicembre ma non ci spero molto […] Abbiamo buttato giù qualche canzone con Don Was [il produttore]. Stiamo lavorando alle cose in corsa. Ci siamo divertiti, ne abbiamo cavato fuori qualcosa di buono». Richards è stato molto vago, ma ha lasciato spazio alla speranza di poter finalmente ascoltare qualcosa di nuovo firmato Rolling Stones. L’ultimo album di inediti della band, “A Bigger Bang”, risale al 2005, mentre nel 2016 è uscito il disco con le cover di vecchi brani blues “Blue & Lonesome”. Riguardo la papabile data d’uscita del nuovo album Keith Richards ha affermato che ancora proprio non sa dirlo: «andrei per step. Se dovessi darti un periodo direi che finiamo questo tour, quindi forse l’anno prossimo. Ma sottolineo il forse. Sembra una previsione ragionevole». I Rolling Stones torneranno in tour per una tranche di date negli Stati Uniti d’America tra aprile e giugno 2019.

Il “No filter tour” arriva in USA

“No filter” è il nome dato al tour da record d’incassi dei Rolling Stones, iniziato nel Vecchio Continente (Italia compresa) a settembre 2017. La celebre band britannica riproporrà lo show negli Stati Uniti d’America nella primavera del prossimo anno. Tra aprile e giugno 2019 sono previste 15 date nei più importanti stadi USA: si inizierà il 20 aprile dall’Hard Rock Stadium di Miami per poi finire con l’ultimo live al Soldier Field di Chicago. Di certo agli Stones la voglia di continuare a suonare non manca, Keith Richards ha dichiarato: «datemi 50.000 persone e mi sento a casa. Tutta la band si sente in questo modo. Come io e Ronnie diciamo spesso prima di iniziare un concerto: “andiamo sul palco e godiamoci un po’ di pace e tranquillità!”».