Gemitaiz, concerto a Milano per il "Paradise Lost Club Tour": info e scaletta

Dopo una serie di date estive, il “Paradise Lost” tour di Gemitaiz arriva nei club più importanti d’Italia. Il rapper farà tappa a Milano per una doppia data all’Alcatraz: mercoledì 28 e giovedì 29 novembre 2018. Il concerto del 28 novembre è già sold out, mentre per il live del giorno successivo sono ancora disponibili biglietti su circuito Ticketone. Di seguito tutte le info per arrivare preparati ai concerti milanesi di Gemitaiz.

Doppia data all’Alcatraz di Milano: info e biglietti

Il “Paradise Lost Club Tour” di Gemitaiz prosegue con una doppia data all’Alcatraz di Milano: gli appuntamenti sono per le serate del 28 e 29 novembre 2018. L’inizio di entrambi i concerti è previsto per le ore 21. Il live del 28 novembre è già sold out, mentre per la seconda data del 29 novembre ci sono ancora gli ultimissimi biglietti disponibili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Il prezzo è di 26 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio). L’Alcatraz si trova in via Valtellina 25 a Milano: la struttura è facilmente raggiungibile in auto (parcheggi gratuiti presenti in zona) e con i mezzi pubblici (fermata metro più vicina: linea gialla M3, Maciachini).

La possibile scaletta del concerto

Non è stata ancora condivisa nessuna scaletta ufficiale per i concerti del “Paradise Lost Club Tour” di Gemitaiz. Il rapper ha però confermato che durante tutti i live ci sarà una massiccia presenza dei pezzi di “Davide”, il suo nuovo album uscito lo scorso 20 aprile per Tanta Roba / Universal Music. Ci aspettiamo quindi di sentire tutti gli ultimi singoli estratti dal disco: l’omonimo “Davide”, “Oro e argento”, “Tanta Roba Anthem”, “Fuori” e “Keanu Reeves”. Ovviamente non potranno mancare i successi dei precedenti album e i brani che più hanno segnato la sua carriera, come “Bene”, “Non se ne parla” e “Nonostante tutto”. Negli ultimi concerti Gemitaiz ha portato in scena anche le sue pungenti strofe nei pezzi “King’s Supreme” e “Killer Game”, featuring con altri artisti della scena rap italiana (tra cui Salmo e Madman). Immancabile anche il nuovo singolo “Rollin”, uscito lo scorso 2 novembre con la produzione di Mixer T, insieme a lui sul palco.

Tutte le date del “Paradise Lost Club Tour”

Il tour di Gemitaiz sta riscuotendo molto successo, fino ad ora tutte le date sono andate sold out. Dopo i live estivi, il rapper è ripartito per portare la sua musica nei club più importanti d’Italia: la tournée è iniziata lo scorso 9 novembre dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e proseguirà fino a dicembre, con l’ultima tappa al Vox Club di Nonantola (Modena). I biglietti per i concerti di Gemitaiz sono acquistabili su circuito Ticketone. Di seguito tutte le prossime date del “Paradise Lost Club Tour”, calendario aggiornato ad ora: