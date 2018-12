Smashing Pumpkins: tour europeo 2019, le date dei concerti

Gli Smashing Pumpkins annunciano una tournée europea nel 2019, che toccherà alcune delle principali città del vecchio continente e che in Italia farà tappa a Firenze, in occasione del Firenze Rocks 2019.

Le date del tour europeo 2019

Dopo il sold out registrato lo scorso ottobre a Bologna, gli Smashing Pumpkins torneranno a Firenze con l’unica data italiana del tour europeo previsto per il 2019. L’appuntamento è sul palco della Visarno Arena in occasione della famosa manifestazione musicale Firenze Rocks. La tournée, annunciata di recente, si svolgerà dal 30 maggio al 13 luglio e attraverserà diversi paesi del Nord Europa, ma anche Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca e Portogallo. L’attuale calendario prevede 12 appuntamenti con le seguenti date:

30 maggio, Oslo (Norvegia) - Spektrum

31 maggio, Stoccolma (Svezia) - Grona Lund

01 giugno, Kvaerndrup (Danimarca) - Heartland Festival

05 giugno, Berlino (Germania) - Zitadelle

06 giugno, Praga (Repubblica Ceca) - Forum Karlin

07 giugno, Nurburg (Germania) - Rock Am Ring

09 giugno, Norimberga (Germania) - Rock in Park

10 giugno, Anversa (Belgio) - Lotto Arena

11 giugno, Amsterdam (Paesi Bassi) - Afas Live

13 giugno, Firenze (Italia) - Firenze Rocks

16 giugno, Castle Donington (Regno Unito) - Download Festival

13 luglio, Lisbona (Portogallo) - Nos Alive

Biglietti: info e costi

I biglietti per alcuni concerti del tour 2019 sono già in vendita. Dal sito ufficiale della band è possibile accedere agli store online autorizzati per ogni Paese e procedere all’acquisto. Attualmente è possibile acquistare i biglietti per i live a Kvaerndrup, Praga, Norimberga, Nürburg, Amsterdam, Firenze, Castle Donington e Lisbona. Per le altre dare, cioè quelle di Oslo, Stoccolma, Berlino e Anversa si dovrà attendere il 30 novembre. Per quanto riguarda il concerto di Firenze, si possono ancora acquistare i biglietti, ma quelli della categoria PIT 1 da euro 74,75€ sono già sold out. Restano il posto unico da 63,25 € e il Pacchetto Rocks Party da 323,25 €. Questa ultima possibilità dà diritto a diversi privilegi, tra cui un PIT speciale riservato nel sottopalco, il parcheggio, un party prima dello show, l’open bar e un pass laminato come ricordo dell’evento. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi alla pagina ufficiale del Firenze Rocks o sui siti di Ticketone e Ticketmaster.

Firenze Rocks 2019

Gli Smashing Pumpkins non saranno gli unici protagonisti del Firenze Rocks 2019, che andrà in scena sul palco della Visarno Arena dal 13 al 16 giugno. Il programma della manifestazione non è stato ancora definito per intero, ma tra i nomi di questa edizione vi sono anche i Tool (13 giugno), Ed Sheeran, che si esibirà il 14 giugno, e i The Cure, in calendario per il 16 giugno. Rimane ancora il 15 giugno, data per la quale non è stato ancora reso noto alcun nome. I biglietti possono essere acquistati su Ticketmaster e su Ticketone, anche se per alcuni artisti si sono già registrati i primi sold out.