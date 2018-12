Dopo la data zero al Teatro Verdi di Montecatini, il tour teatrale di Loredana Berté partirà ufficialmente martedì 27 novembre, dal Teatro Nazionale di Milano. Durante questa tournée verranno presentate live le canzoni del suo nuovo album “Liberté”, ma non potranno di certo mancare i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera. Il tour continuerà fino alla primavera 2019, con date nei più importanti teatri d’Italia.

Tutte le info sulla data di Milano

Loredana Berté si esibirà martedì 27 novembre 2018 sul palco del Teatro Nazionale di Milano. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21 ed è vicinissimo al sold out: ad ora, su circuito Ticketone, sono disponibili pochissimi biglietti per i posti in poltrona al prezzo di 50 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio). Il Teatro Nazionale di Milano si trova in Piazza Piemonte 12, facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: linea metro rossa M1 (fermata Wagner), tram 16 (fermata Piazza Piemonte) o autobus linea 61 o 67 (fermata Piazza Piemonte). La Berté tornerà al Teatro Nazionale di Milano per una seconda data in primavera, il 6 maggio 2019.

La scaletta del concerto

Il tour teatrale 2018 – 2019 di Loredana Berté porterà in scena i brani del nuovo album “Liberté”, uscito lo scorso 28 settembre. Il disco contiene esclusivamente pezzi inediti, tra cui i singoli “Babilonia”, “Maledetto luna-park” e la super hit estiva in featuring con i Boomdabash “Non ti dico no” (già contenuta nell’album “Barracuda” della band salentina, uscito a giugno 2018). Oltre alle nuove canzoni, la Berté canterà al pubblico anche i più grandi successi del suo repertorio: da “Il mare d’inverno” a “E la luna bussò”, da “Non sono una signora” a “Sei bellissima”. Di seguito riportiamo la scaletta del precedente concerto a Montecatini (17 novembre 2018), data zero del tour teatrale. Le canzoni portate in scena a Milano potrebbero subire variazioni.

Maledetto luna-park Il mare d’inverno Babilonia Strade di fuoco Mi manchi Messaggio dalla luna Petala – Esquinas – Jazz (medley) Una donna come me Luna Buongiorno anche a te Inno (Mia Martini cover) Liberté Stare fuori – Madre metropoli – Indocina Tutti in paradiso Anima carbone Dedicato Non sono una signora Sei bellissima Non ti dico no E la luna bussò In alto mare Gira ancora

Tutte le date del tour teatrale

Dopo un’estate passata in tournée con il progetto “Amiche Sì”, la Berté è tornata in scena con un nuovo album di inediti intitolato “Liberté”. Il disco sarà presentato live al pubblico con un tour teatrale: la data zero si è tenuta a Montecatini lo scorso 17 novembre, e da ora Loredana è pronta a far tappa nelle città di tutta Italia fino alla primavera del prossimo anno. Di seguito tutte le prossime date in calendario (aggiornate ad ora) per il tour 2018 – 2019: