Angelica, la cantautrice che gioca con...i giocatori

I giocatori è il nuovo brano di Angelica disponibile da oggi 27 novembre su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme streaming per San Pedro Records/Carosello Records. Angelica al secolo Angelica Schiatti è una cantautrice originaria di Monza che si è fatta conoscere al grande pubblico come leader dei Santa Margaret, band con la quale ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, fatto un tour di due anni, raggiunto la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima, suonato in Piazza Duomo per Ema’s prima dei Duran Duran e vinto gli Mtv Awards New Generation.

Amante dei colori pastello, dei suoni leggeri e della pellicola vintage che applicherebbe volentieri anche alla retina dei suoi occhi, Angelica è pronta a capitalizzare l'esperienza di questi ultimi due anni in un' avventura solista.



"I giocatori" è un brano pop in cui la vena cantautorale di Angelica viene immersa in un groove dal sapore d'oltreoceano. In questo brano Angelica canta della vita come di una partita nella quale conta giocare fino all'ultimo.



«Se la vita è un po' una partita, noi siamo tutti dei giocatori. Mi piace l'idea che la vita si debba un po' giocare e che si debba essere parte attiva nella buona riuscita della nostra personalissima partita quotidiana. Mi piace che alla fine tutto cambia, anche le cose, gli oggetti che pensiamo immutabili, figuriamoci le persone. Si cambia di ruolo, si cambia di genere, si cambiano i gusti, gli amori. Anche quando non lo vorremmo. Però si continua a giocare, e quando meno te l'aspetti...arriva l'occasione per fare goal.»



I giocatori è stato scritto da Angelica, prodotto da Antonio "Cooper" Cupertino presso il San Pedro Studio di Milano. Il brano è stato suonato oltre che da Angelica e Cooper da Massimo Martellotta dei Calibro 35, Adriano Viterbini dei Bud Spender Bles Explosion, Teo Marchese batterista di Ghemon e Daniel Plentz dei Selton.