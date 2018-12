A poco più di due mesi di distanza dal concerto a Milano Rocks, davanti a oltre 20 mila persone, il cofondatore dei Linkin Park Mike Shinoda ha annunciato che nel 2019 tornerà in Italia, con due concerti, in programma il 14 marzo al Fabrique di Milano e il giorno successivo al Gran Teatro Geox di Padova.

I due concerti a Milano e Padova: i biglietti

I biglietti per i due show saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al canale “My Live Nation” dalle ore 10 di mercoledì 28 novembre. Le prevendite abituali sui siti di Ticketmaster, TicketOne e nei punti vendita autorizzati apriranno invece alle ore 10 di venerdì 30 novembre. Il prezzo dei biglietti è di 35 euro più diritti di prevendita per entrambi gli show. Le date della leg italiana del tour di Mike Shinoda:

14 marzo 2019 Milano, Fabrique

15 marzo 2019 Padova, Gran Teatro Geox

Chi è Mike Shinoda

Cofondatore dei Linkin Park, Mike Shinoda è in realtà un artista a 360 gradi: cantautore, interprete, producer e anche autore di colonne sonore. Ha firmato alcuni tra i pezzi di maggior successo dei Linkin Park, con cui ha raggiunto il successo giovanissimo. Un successo enorme che ha portato la band a diventare in breve tempo uno dei gruppi più amati del pianeta.

La carriera extra Linkin Park per Shinoda è iniziata nel 2005, quando l’artista ha dato vita al progetto Fort Minor, con cui ha inciso il disco “The Rising Tied”, che ha visto la pubblicazione dei singoli “Petrified/Remember The Name”, “Believe Me” e “Where’d You Go”.

Il suo primo Ep da solista, “Post Traumatic EP”, risale invece al 25 gennaio di quest’anno e contiene tre brani in cui Shinoda è l’unico protagonista, avendoli interamente scritti e suonati. I pezzi sono dedicati ai sei mesi successivi alla prematura e improvvisa scomparsa di Chester Bennington, leader dei Linkin Park, a cui Shinoda era legato anche da una lunga amicizia. Alla pubblicazione dell’Ep è seguita poi l’uscita di un intero album: il disco di debutto del Mike Shinoda solista. Si tratta di “Post Traumatic”, disponibile dal 15 giugno, composto da 16 brani (tra cui i tre pezzi contenuti del precedente Ep) e anticipato da singoli “Crossing a Line” e “Nothing Makes Sense Anymore”.

Mike Shinoda: i tour

Shinoda di recente ha già proposto dal vivo i pezzi di questo suo primo e nuovo album in alcuni festival europei e asiatici, come il Reading & Leeds (nel Regno Unito), il Summer Sonic (in Giappone) e il Rock en Seine (in Francia). Quindi l’artista è partito alla volta degli Stati Uniti, per una lunga tournée, ancora in corso. È molto probabile che i 16 pezzi di “Post Traumatic” saranno la “colonna vertebrale” anche dei due show di marzo in Italia, insieme ai brani dei Linkin Park. La scaletta dell’attuale tour di Mike Shinoda: