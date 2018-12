Cesare Cremonini in concerto a Bologna per tre date: info e scaletta

Cesare Cremonini prosegue il suo tour con tre concerti nella sua Bologna: 27, 28 e 29 novembre sul palco dell’Unipol Arena. Dopo aver presentato il suo ultimo album “Possibili scenari” negli stadi quest’estate, ora è giunto il momento della tournée nei palazzetti più importanti d’Italia. Il “Cremonini Live 2018” proseguirà fino a dicembre, con l’ultima data prevista al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Di seguito tutte le informazioni necessarie per arrivare preparati ai concerti di Bologna.

Cremonini live a Bologna: i biglietti e tutte le info

Cesare Cremonini suonerà nella sua città natale, Bologna, per ben tre date consecutive: l’appuntamento è per il 27, 28 e 29 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). L’inizio del concerto è previsto per le ore 21. Per i tre show bolognesi, ad ora, sono ancora disponibili biglietti parterre al prezzo di 36 euro + d.p., in gradinata numerata visione laterale a 46 euro + d.p., tribuna sud numerato a 46 euro + d.p. e gradinata numerata a 46 euro + diritti di prevendita. La disponibilità dei posti varia a seconda del giorno scelto; tutti i biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone.

Come arrivare all’Unipol Arena

L’Unipol Arena si trova in via Gino Cervi 2 a Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (uscita 1 della tangenziale) e in treno tramite la Linea Ferroviaria Suburbana Bologna – Vignola (fermata Palasport – Futurshow Station). In occasione dei tre concerti bolognesi di Cesare Cremonini (martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 novembre), è stata attivata la linea speciale 675 che collega, in modo diretto e senza fermate intermedie, la stazione centrale e l’Unipol Arena. Gli autobus della linea 675 partiranno in prossimità della stazione centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti, attive dalle ore 17 alle 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Gino Cervi, di fronte all’ingresso 10 dell’Unipol Arena, ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola e Stazione Centrale. Per accedere a questo servizio dedicato occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale 675, acquistabile nei Punti Tper della stazione centrale, dell’autostazione e di via Marconi 4 a Bologna, o alla biglietteria Tper dell’autostazione di Imola.

La scaletta dei concerti di Bologna

Nonostante non sia ancora stata svelata ufficialmente nessuna scaletta, è possibile farsi un’idea delle canzoni che Cremonini porterà in scena a Bologna dando un’occhiata ai pezzi presentati durante i precedenti live del tour 2018. Sicuramente in prima linea saranno messe le canzoni dell’ultimo album “Possibili scenari”, ma non mancheranno di certo i più grandi successi del cantautore bolognese e, per i fan più nostalgici, qualche hit ripescata dal passato di Cesare all’interno dei Lunapop. Ad arricchire la performance è previsto un momento piano e voce, proprio come nella nuova versione dell’album in uscita a dicembre. “Possibili scenari” è stato pubblicato il 24 novembre 2017, anticipato dal singolo “Poetica”, mentre nel corso del 2018 sono stati estratti i brani “Nessuno vuole essere Robin”, “Kashmir-Kashmir” e la title track. Di seguito la possibile scaletta dei concerti bolognesi:

Cercando Camilla

Possibili scenari

Kashmir-Kashmir

Padremadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Latin Lover

Lost in the weekend

Un uomo nuovo

Buon viaggio (Share the love)

Momento silenzioso

Una come te

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo

Logico #1

GreyGoose

Dev’essere così

Al tuo matrimonio

Il pagliaccio

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore (Lunapop)