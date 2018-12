Mark Knopfler, nel 2019 i concerti in Italia: info e biglietti

Il grande ritorno di Mark Knopfler dal vivo in Italia è segnato da 7 imperdibili date: ecco tutte le info per accaparrarsi i biglietti migliori

Mark Knopfler si esibirà dal vivo in Italia in ben 7 date in giro per lo Stivale. Tutto è pronto per il suo tour 2019 e la presentazione del nuovo album, “Down the Road Wherever”, uscito il 16 novembre 2018. L’ex leader dei Dire Straits, talento mondiale della chitarra, dimostra ancora una volta il suo amore per l’Italia, la quale indubbiamente ricambia.



Mark Knopfler: 7 concerti in Italia nel 2019

Sono 7 le date che Mark Knopfler ha dedicato all’Italia per il suo tour 2019. In occasione dell’uscita del nuovo album, “Down the Road Wherever”, l’ex leader dei Dire Straits ha deciso di dedicare una leg del suo tour europeo all’Italia. Il primo appuntamento sarà ad Assago il 10 maggio, presso il Mediolanum Forum, mentre l’ultimo sarà il 22 luglio nientemeno che all’Arena di Verona.

Ecco il calendario completo delle date del tour italiano di Knopfler:

10 maggio Assago (Milano) – Mediolanum Forum

13 luglio Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone)

17 luglio: Nichelino (Torino) - Palazzina di Caccia di Stupinigi

18 luglio: cattolica (Rimini) – Arena della Regina

20 luglio: Roma – Terme di Caracalla

21 luglio: Roma – Terme di Caracalla

22 luglio: Verona - Arena

Mark Knopfler in tour 2019: info biglietti

I biglietti per le varie tappe italiane di Mark Knopfler sono già disponibili in prevendita a partire dal 28 ottobre sui circuiti di prevendita online, come TicketOne. Al momento, tutte le date dispongono ancora di biglietti di varie fasce di prezzo, permettendo ai fan un ampio margine di scelta. Sono inoltre ancora disponibili i VIP Pack per il Lucca Summer Festival. Essi contengono: un biglietto per un posto, seduto, negli SKY BOX, cena buffet pre-show, open bar gratuito per tutto lo spettacolo, aftershow, personale e servizi igienici dedicati e la possibilità di riservare un posto auto nelle vicinanze di Piazza Napoleone.

Mark Knopfler: scaletta del tour “Down the Road Wherever”

Al momento, la star non ha ancora rilasciato informazioni certe sulla possibile scaletta dei suoi concerti in Italia. Tuttavia, ci si aspetta che la tracklist non solo servirà a promuovere il nuovo album “Down the Road Wherever”, ma anche per ripercorrere, insieme ai fan, lo straordinario successo da solista di Mark Knopfler.

Per il chitarrista, l’importanza delle esibizioni live non è mai sottolineata abbastanza. «Le mie canzoni sono fatte per essere eseguite live,» ha spiegato, «Amo tutto il processo della scrittura in solitaria e poi la registrazione insieme alla band. Ma, alla fine, la parte migliore consiste nel suonarle dal vivo davanti a un pubblico. Mi piace tutto questo “circo”: il viaggiare da città a città e poi interagire con questo gruppo di musicisti è un piacere assoluto. Non vedo l’ora di tornare sul palco».

Insieme a Knopfler sul palco ci saranno ben 10 musicisti: Guy Fletcher (tastiere), Richard Bennett (chitarre), Jim Cox (pianoforte), Mike McGoldrick (flauto), John McCusker (violino e cittern), Glenn Worf (basso), Danny Cummings (percussioni), Ian Thomas (batteria) e, doppia new entry nella band del chitarrista inglese, Graeme Blebins (sax) e Tom Walsh (tromba).