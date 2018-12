Eros Ramazzotti, le curiosità del nuovo singolo "Vita ce n'è"

Eros Ramazzotti ha recentemente presentato il suo nuovo album, “Vita ce n’è”, in uscita il 23 novembre in tutti i negozi di dischi italiani. Il singolo di testa della pubblicazione si chiama come il disco e si trova già in rotazione radiofonica, riscuotendo in queste ore un grande successo.

Vita ce n’è, l’album

Quattrordici nuovi brani e tanti stili nuovi per Eros Ramazzotti nel nuovo disco, “Vita ce n’è”, un’esperienza musicale tutta da esplorare per vecchi e nuovi fan. L’album, dedicato all’amico di mille avventure Pino Daniele, è un percorso tra i generi della musica all’italiana: un po’ di ballata, un po’ di dance, i duetti, il reggaeton. «Non ho scritto questo disco per andare in radio, ma penso che comunque si farà ascoltare, è il più godibile che ho fatto», ha raccontato il cantante romano rivelando anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019.

Il brano

Il quindicesimo disco di Eros Ramazzotti è coronato da un singolo che fa emozionare. “Vita ce n’è” è un brano scritto da Matteo Buzzanca, Domenico Calabrò e dal cantante stesso, che si è occupato del testo. Si tratta di un brano forte, potente, scritto per infondere un messaggio di speranza alimentato dalla potenza emotiva della chitarra. Non è un caso che “Vita ce n’è” sia un pezzo così orecchiabile e gradevole, facile da ricordare sin dal primo ascolto. Si tratta infatti di uno slogan, un manifesto d’amore verso il mondo che promette non solo di andare avanti, ma anche di ripartire insieme. Il cantante stesso lo ha definito: «L’amore è al centro di tutto l’ottimismo in cui si può ancora credere». Il singolo è stato rilasciato per la prima volta il 19 ottobre 2018 accompagnato da un videoclip, pubblicato il giorno stesso su Vevo-YouTube, che conta oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Eros Ramazzotti dedica il suo singolo più importante del nuovo album all’amico Pino Daniele, caricando di ricordi indelebili questo pezzo. Nei prossimi mesi il pezzo (e il resto dell’album) verrà ripubblicato anche in Spagna e Sudamerica in una versione castigliana tutta esclusiva.

Il testo di Vita ce n’è

Ecco il testo completo del nuovo singolo di Eros Ramazzotti:

"Guardami negli occhi

Non c'è niente da nascondere

Non sarò mai pronto come vuoi tu

Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima

Dammi un altro giorno, io non mi fermerò

Questo viaggio lo faremo insieme

Tutto ha un senso e c'appartiene

Vita ce n'è, sai, ancora

L'amore che si rinnova

Ripartiremo insieme

Non c'è una direzione sola

Per noi

Per noi

Sento un sole tiepido

E se tu sarai la mia energia

Io non mi fermerò

Questo viaggio lo faremo insieme

Tutto ha un senso e c'appartiene

Vita ce n'è, sai, ancora

L'amore che si rinnova

Lo costruiremo insieme

Non c'è una direzione sola, yeah

Se hai un sogno e non finisce

O è tutta verità

La nostra è una scommessa

Fra due fuochi che si uniscono

Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile

Vita ce n'è, sai, ancora

L'amore che si rinnova

Ripartiremo insieme

Non c'è una direzione sola, yeah

Per noi

Yeah

Vita ce n'è

Vita ce n'è, yeah

Vita ce n'è"