Salmo, il concerto al Palalottomatica di Roma è sold out

Sembra non volersi proprio arrestare il successo di Salmo. Il rapper di origini sarde, infatti, dopo aver fatto registrare il sold out per la sua data in programma il 22 dicembre al Forum di Assago (Milano) fa lo stesso anche per lo show del 16 dicembre al Palalottomatica di Roma. Due “tutto esaurito” su due, quindi, per i concerti – evento che anticipano il tour nei palasport in programma nella primavera del 2019. I due live saranno anticipati da una data zero, che si terrà il 13 dicembre nel palasport di Vigevano.

Le date del “Playlist Tour 2019”

Archiviati i tre concerti – evento, la mente di Salmo sarà tutta alla primavera del 2019, quando l’artista affronterà il suo primo tour nei palasport. La tournée partirà sabato 9 marzo dal PalaAlpitour di Torino, per poi fare tappa nei palazzetti delle principali città italiane. L’ultimo show è in programma il 30 marzo al Forum di Assago (Mi). I biglietti per i concerti sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Ma, visti i due precedenti di Roma e Milano, il consiglio è quello di affrettarsi ad accaparrarsi i tagliandi se si vuole evitare di restare “a bocca asciutta”. Le date del “Playlist Tour 2019”:

Sabato 9 marzo 2019 Torino, PalaAlpitour

Domenica 10 marzo 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Giovedì 14 marzo 2019 Napoli, Palapartenope

Sabato 16 marzo 2019 Bologna, Unipol Arena

Venerdì 22 marzo 2019 Padova, Kioene Arena

Venerdì 29 marzo 2019 Montichiari (BS), PalaGeorge

Sabato 30 marzo 2019 Milano, Mediolanum Forum

“Playlist”: l’ultimo album di Salmo

“Playlist” è l’album più recente di Salmo, uscito il 9 novembre e, in meno di due settimane, già certificato disco d’oro. Un lavoro dei record con i suoi 9.956.884 stream in 24 ore e 43.882.595 in una settimana su Spotify (non era mai successo). E poi ben otto brani nella Global Chart: altro record assoluto per un artista italiano. Il disco è entrato immediatamente al numero uno degli album più venduti della settimana, mentre ben 13 brani della tracklist sono nelle prime 16 posizioni della classifica.

Nell’album troviamo numerosissimi featuring con alcuni tra gli artisti più apprezzati del momento, della scena rap e trap ma non solo: Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Nitro, Coez e Nstasia.

“Sparare alla luna”: il nuovo video di Salmo

E poi, ecco un altro colpo da maestro: dopo aver collaborato con Pornhub, Salmo è anche il primo artista italiano a lanciare un video su Netflix. La clip in oggetto è quella di “Sparare alla luna”, il suo ultimo singolo, che vede anche la collaborazione dell’ex collega rapper Coez. A girare il video, il duo Younut Prod!, composto da Nicolò Celaia e Antonio Usbergo. E, notizia nella notizia, le riprese – ambientate in Messico – sono state fatte sul set di “Narcos: Messico”, la serie targata Netflix visibile dal 16 novembre. Protagonisti della clip, inoltre – oltre a Salmo – proprio alcuni degli attori del Guadalajara Cartel.