Malika Ayane in concerto a Pozzuoli, info e scaletta

“Domino Tour”, esattamente come il suo ultimo album, pubblicato il 21 settembre. Protagonista di questa tournée sarà naturalmente Malika Ayane che, dopo due anni di “pausa”, ha deciso di tornare doppiamente: sul mercato discografico e sui palchi dei teatri e dei club italiani. La prossima tappa di questa nuova avventura live sarà il 22 novembre al Duel Beat di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

La scaletta del concerto a Pozzuoli

Il “Domino Tour” è iniziato già da qualche giorno, quindi è abbastanza facile immaginare quale sarà la scaletta del concerto al Duel Beat di Pozzuoli. Protagonisti assoluti della serata, come da titolo della tournée, saranno senza dubbio i brani del recente “Domino”, che saranno alternati ad alcuni tra i pezzi più apprezzati e conosciuti della discografia di Malika. Giusto per fare qualche esempio, “Come foglie”, “Ricomincio da qui” e “Adesso e qui”: i tre brani che la Ayane ha portato sul palco del Festival di Sanremo. Ecco la probabile scaletta del concerto a Pozzuoli:

Nodi Stracciabudella Questioni di forma Cose che ho capito di me Non usciamo Blue Bird Quanto dura un’ora Nobody Knows Come foglie Per abitudine Ricomincio da qui Ansia da felicità Sogni tra i capelli Vestito da domenica Shine Feeling Better Tempesta Tre cose Adesso e qui Senza fare sul serio

Informazioni pratiche sul concerto a Pozzuoli

Lo show in programma il 22 novembre al Duel Beat di Pozzuoli (NA) inizierà alle 22. Sono ancora disponibili i biglietti sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati al costo di 32.20 euro (posto unico). Il locale si trova a Pozzuoli, in via Antiniana 2/A, ed è facilmente raggiungibile con l’auto. Inoltre, fuori dal Duel Beat sono presenti numerosi parcheggi. Chi invece preferisce muoversi con i mezzi ha due possibilità: può prendere l’autobus 502 scendendo alla fermata Antiniana o, in alternativa, può utilizzare la metropolitana linea 2, con fermata a Bagnoli – Agnano Terme. Ma, attenzione: in questo secondo caso, poi, dovrà camminare per più di mezz’ora prima di arrivare al Duel Beat.

I concerti del Domino Tour

Sono ancora molte le date in programma del “Domino Tour”. I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita. Dopo il concerto a Pozzuoli, Malika si prenderà poco meno di una settimana di pausa, per poi tornare il 28 novembre con lo show al Tenax di Firenze. Il tour proseguirà fino a metà dicembre, con il doppio concerto conclusivo in programma a Bologna: il 15 all’Estragon e il 17 al Teatro Europauditorium. Le date del “Domino Tour”: