Di ritorno dall’India, doppietta italiana in arrivo per Bryan Adams con il suo “The Ultimate Tour”. Il cantautore canadese sarà venerdì 23 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, mentre sabato 24 si esibirà al PalaGeorge di Montichiari (BS). Biglietti ancora disponibili per entrambe le date sul circuito Ticketone: per quella di Padova esaurite le Poltrone rialzate numerate, ma resta ancora il parterre in piedi (46 euro) e la tribuna non numerata (76 euro); per quella di Montichiari esauriti tribuna gold e tribuna numerata, ancora qualche tagliando a disposizione per il parterre in piedi (46 euro) e la tribuna laterale numerata (57,50 euro).

La possibile scaletta

Adams ripercorrerà il meglio della sua pluridecennale carriera, ferma all’ultimo album datato 2015: “Get Up”. Di seguito la scaletta dei concerti della porzione americana del suo “The Ultimate Tour”, sviluppatasi nello scorso mese di agosto e che quindi potrebbe ricalcare per grandi linee quella che porterà sui due palchi italiani:

Ultimate Love Can’t Stop This Thing We Started Run To You Go Down Rockin’ Heaven This Time It’s Only Love Please Stay Cloud Number Nine You Belong To Me Summer of ‘69 Here I Am When You’re Gone (Everything I Do) I Do It For You Back To You Somebody Have You Ever Really Loved A Woman? The Only Thing That Looks Good On Me Is You Cuts Like A Knife 18 Til I Die I’m Ready Brand New Day I Could Get Used To This I Fought The Law (The Crickets cover) Whiskey In The Jar Straight From The Heart (solo acoustic) All For Love (solo acoustic)

“The Ultimate Tour”

Dopo aver visitato Oceania, Nord America ed India, “The Ultimate Tour” ritorna in Europa, dove già aveva transitato tra maggio e giugno scorsi ma senza fermarsi in Italia. Una seconda tranche da nove date che chiuderà un anno in giro per il mondo e farà da prologo alla prossima avventura live: lo “Shine A Light Tour”, che partirà nel 2019 e vedrà Adams esibirsi in Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia. Queste invece le date del tour europeo con il quale si chiuderà il 2018:

22 novembre – Lubiana, Stozice Arena

23 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

24 novembre – Montichiari (BS), PalaGeorge

25 novembre – Salisburgo, Salzburgarena

27 novembre – Norimberga, Nuremberg Arena

28 novembre – Lipsia, Leipzig Arena

29 novembre – Ostrava, Ostravar Arena

Un artista a tutto tondo

Bryan Adams è divenuto famoso per hit come “(Everything I Do) I Do It For You” e “Please Forgive Me”, successi di dimensioni planetarie Il 3 Novembre 2017 ha rilasciato il suo greatest hits, “Ultimate”, una raccolta dei suoi successi con ventuno tracce già più che note e due nuovi pezzi. Ma oltre ad essere stato in giro per il mondo esibendosi in più di cento concerti in un anno, ha scritto un musical basato sulla storia di Pretty Woman, che ha debuttato lo scorso marzo. Inoltre, alla carriera musicale ha affiancato l’attività di fotografo, realizzando le copertine di album, tra gli altri, di Anastacia, Diana Krall, Status Quo ed Amy Winehouse.