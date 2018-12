Thegiornalisti, concerto a Roma: info e scaletta

Siamo alla fine. Andrà in scena questa sera al Palalottomatica di Roma, per l’occasione “completamente sold out” (come canterebbero loro) l’ultimo concerto del “Love tour” dei Thegiornalisti. Ultimo atto di una tournée trionfale, capace di far registrare il tutto esaurito in tutte le tappe affrontate da Tommaso Paradiso & Co.

Il concerto al Forum di Assago

I Thegiornalisti tornano a casa, nella “loro” Roma, per concludere il “Love Tour”. I biglietti sono già esauriti da settimane: chi non fosse riuscito ad acquistare il tagliando sarà “costretto” a recuperare con lo show dell’11 aprile 2019, in programma nello stesso palazzetto romano, ancora una volta a conclusione del tour (della leg primaverile, questa volta). L’inizio del concerto di questa sera è in programma per le 21. Sul palco, insieme al frontman Tommaso Paradiso, ci saranno il chitarrista Marco Antonio Musella e dal batterista Marco Primivera. E poi, oltre a loro, i turnisti Walter Pandolfi al basso, Leo Pari alle tastiere, tre coriste, una sezione d’archi e una di fiati.

Passiamo ora alle informazioni pratiche. Il PalaLottomatica, che si trova nel quartiere dell’EUR, è raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Per chi volesse arrivare con la macchina, potrà posteggiare in uno dei tanti parcheggi disponibili immediatamente all’esterno del palazzetto, tra cui il più pratico è quello di piazzale Nervi. L’uscita dal Grande Raccordo Anulare è la 26 direzione EUR – Roma Centro. Chi invece volesse arrivare con i mezzi pubblici, può arrivare con l’autobus (ce ne sono numerosi) o con la metropolitana, linea B, fermata EUR Palasport.

La scaletta del “Love Tour”

Nella scaletta del “Love Tour” il ruolo del leone lo occupano i brani dell’omonimo album, uscito il 21 settembre di quest’anno, anticipato dai singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore”, dalla hit “Felicità puttana” e dall’ultima “New York”. E poi nella scaletta troviamo i pezzi più celebri della band. Ecco comunque la probabile scaletta del “Love Tour”:

Overture Zero stare sereno Milano Roma Fatto di te Controllo Il tuo maglione mio Sbagliare a vivere Vieni e cambiami la vita Love Sold out L'ultimo grido della notte Io non esisto Proteggi questo tuo ragazzo Fine dell'estate Una casa al mare Promiscuità L'ultimo giorno della terra Completamente Tra la strada e le stelle Questa nostra stupida canzone d'amore Senza Riccione New York Felicità puttana Dr. House

Il “Love tour” 2019

Terminata la leg invernale del tour, i Thegiornalisti si prenderanno una breve pausa di qualche mese, per poi tornare sui palchi con un tour primaverile, ancora nei palasport, che inizierà il 26 marzo 2019 dal Palazzo del turismo di Jesolo (VE) con l’ultima data in programma l’11 aprile 2019, sempre al Palalottomatica di Roma. I concerti del “Love tour” 2019: