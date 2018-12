I Subsonica sono ospiti del quinto Live di X Factor 2018

Il quinto Live di X Factor 2018 si aprirà con uno show speciale: sul palco dell’Arena si esibiranno i Subsonica. La band torinese sarà tra gli ospiti della puntata di giovedì 22 novembre, in onda alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108, anche su digitale terrestre al canale 311 o 11). I Subsonica presenteranno live il loro nuovo singolo “Respirare”, un invito ad abbandonarsi al flusso del tempo e alla natura, lasciando da parte l’ansia tipica dell’epoca contemporanea. «In fondo respirare è la prima cosa che ti permette di sentirti un essere vivo», spiega Samuel, frontman della band e autore del brano.

Il nuovo album dei Subsonica: “8”

Il 12 ottobre 2018 è uscito “8”, il nuovo disco dei Subsonica, ottavo album in studio della loro carriera. Il riconoscibilissimo mix di rock ed elettronica della band torinese è tornato in scena a quattro anni di distanza dal precedente “Una nave in una foresta”. Il titolo “8” si rifà all’infinito e alla ciclicità del tempo: «la magia del numero 8 esprime il mistero di un tempo che talvolta gira su se stesso. Basta farsi trovare pronti», queste le parole condivise sui social della band. L’album è stato anticipato dai singoli “Bottiglie rotte” e “Punto critico”, mentre dallo scorso 9 novembre è in rotazione radiofonica il terzo estratto “Respirare”. Quest’ultimo singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Donato Sansone, regista già collaboratore dei Subsonica: «per il video di “Respirare”, ci siamo nuovamente affidati al genio visionario di Donato Sansone che, in questa occasione, ha puntato sulle emozioni profonde rappresentandole in forma di “quadri viventi”, utilizzando noi come soggetti. Insomma, un viaggio intenso, ricco di riferimenti, di paesaggi emotivi, ma anche di soluzioni tecniche stupefacenti». “8” contiene undici tracce, più tre demo presenti nella versione deluxe. L’unico featuring presente nel disco è quello col rapper-cantautore torinese Willie Peyote per il brano “L’incubo”. Ecco la tracklist completa dell’album:

Versione standard

Jolly Roger L’incubo (feat. Willie Peyote) Punto critico Fenice Respirare Bottiglie rotte Le onde L’incredibile performance di un uomo morto Nuove radici Cieli in fiamme La bontà

Versione deluxe (demo aggiuntive)

L’incredibile performance di un uomo morto (Boosta Demo) The Gadagheciu (Bottiglie Rotte Max Demo) Pipistrello della frutta (Respirare Demo)

Le date del tour italiano in arrivo

I Subsonica partiranno presto per il tour di presentazione di “8”, in cui le nuove canzoni si affiancheranno ai precedenti successi che hanno segnato la loro lunga carriera. Dopo l’instore tour di questo ottobre nelle Feltrinelli di tutta Italia, la band torinese ha deciso di partire con un tour europeo nel mese di dicembre (“European reBoot 2018”), con cui i Subsonica toccheranno città mai raggiunte prima. Per i live italiani si dovrà aspettare fino a febbraio 2019, mese in cui prederà il via la tournée nei palazzetti. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano da 30 euro + diritti di prevendita a 45 euro + d.p. a seconda del posto scelto. Di seguito il calendario completo delle date italiane, aggiornato ad ora:

9 febbraio Ancona, Palaprometeo

11 febbraio Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

12 febbraio Padova, Kioene Arena

14 febbraio Torino, PalaAlpitour

15 febbraio Torino, PalaAlpitour

16 febbraio Genova, RDS Stadium

18 febbraio Assago (Milano), Mediolanum Forum

19 febbraio Assago (Milano), Mediolanum Forum

21 febbraio Roma, Palalottomatica

23 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

