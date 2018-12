Michael Bublè, tutte le canzoni del nuovo album "Love"

Con un colpo di scena, Michael Bublè torna a conquistare le classifiche di vendita grazie al nuovo album, “Love”, il quale esce a sorpresa dopo due anni di silenzio. Nella tracklist, una dedica d’amore alla vita e alla musica, grandi inediti e alcuni brani leggendari della storia della musica americana.

Love, il nuovo disco

Il nuovo album di Michael Bublè si chiama “Love” ed è un percorso articolato tra inediti e grandi classici. La prima traccia, e anche il singolo principale della release, s’intitola “When I Fall in Love”, e apre un manifesto d’amore lungo ben 11 canzoni. «È il mio lavoro più romantico di sempre,» ha ammesso Bublé spiegando che “Love” è stato per lui come innamorarsi della musica una seconda volta. Il disco è stato prodotto dal cantante canadese stesso insieme al suo collaboratore storico Jochem van Saag e David Foster.

When I Fall in Love (1952)

Il primo singolo del nuovo album di Michael Bublé si intitola “When I Fall In Love” ed è una canzone originale di Victor Young e Edward Heyman, pubblicata nel 1952 per la Columbia Records. Il successo della canzone ha spinto sempre più artisti a riprodurla e reinterpretarla, trasformando il brano in uno dei più iconici della storia musicale americana.

I Only Have Eyes for You (1934)

Pubblicata per la prima volta nel 1934, la romantica “I Only Have Eyes for You” è stata scritta da Harry Warren e Al Dublin per il film “Abbasso le donne” di Ray Enright. Le sonorità jazz del brano sono poi in seguito state reinterpretate da moltissimi artisti, tra cui The Flamingos e Art Garfunkel.

Love You Anymore (2018)

“Love You Anymore” è un brano inedito scritto dallo stesso Michael Bublé per l’album “Love”, con la collaborazione di Charlie Puth.

La Vie en rose (feat. Cécile McLorin) (1945)

“La Vie en rose” è diventato uno dei pezzi più iconici della produzione di Edith Piaf ed è uscito per la prima volta nel 1945. Il brano è diventato talmente popolare, soprattutto negli Stati Uniti, che pochi anni dopo ben 7 altri artisti hanno deciso di reinterpretarlo, tra cui Victor Young e Louis Armstrong. La canzone ha inoltre ricevuto un Grammy Hall of Fame Award nel ’98.

My Funny Valentine (1937)

Una canzone d’amore jazz scritta per la prima volta da Richard Rodgers e Lorenz Hart nel 1937 per il musical “Babes in Arms”. “My Funny Valentine” è divenuta in seguito uno standard del genere, ed è stata introdotta poi dal registro americano della Library of Congress tra le canzoni che, per retaggio artistico, storico e culturale hanno rappresentato la società dell’epoca.

Such a Night (1953)

Scritta da Lincoln Chase e interpretata per la prima volta dai The Drifters, “Such a Night” è una canzone del 1953 uscita per la Atlantic Records che ha fatto la storia della musica americana. Terzo singolo dell’album “Love”, il brano ha riscosso molto successo, divenendo una colonna sonora per moltissime storie d’amore nel corso degli ultimi 70 anni.

Forever Now

“Forever Now” è un inedito scritto da Michael Bublé, Alan Chang, Ryan Lerman e Tom Jackson per il nuovo album, “Love”.

“Help Me Make it Through the Night” (feat. Loren Allred) (1970)

Ballata country avvincente e romantica del 1970, “Help Me Make it Through the Night” è stata concepita per la prima volta da Kris Kristofferson. Il brano ha riscosso così tanto successo da essere, in seguito, riprodotto da artisti come Sammi Smith ed Elvis Presley. L’ispirazione dietro al testo? Frank Sinastra, il quale in un’intervista aveva parlato di tutto quello che riusciva a “fargli superare la notte”.

Unforgettable (1951)

“Unforgettable” è una canzone del 1951 scritta da Irving Gordon e prodotta da Lee Gillette. Doveva intitolarsi “Uncomparable”, ma la compagnia discografica ha preferito il titolo con cui la conosciamo ad oggi. Una delle versioni più famose del brano è certamente quella di Nat King Cole con l’arrangiamento di Nelson Riddle.

When You’re Smiling (1928)

Il celebre brano “When You’re Smiling” è stato scritto da Larry Shay, Mark Fisher e Joe Goodwin, interpretato poi da Seger Ellis, Louis Armstrong e tantissimi altri artisti, tra cui Doris Day, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Billie Holiday e Nat King Cole.

Where or When (1937)

“Where or When” è un brano tratto dal musical “Babes in Arms” scritto da Rodgers e Hart. Il testo della canzone fa riferimento alla sensazione del déjà vu che si prova quando si incontra per la prima volta la persona innamorata e sembra che la si conosca da sempre.