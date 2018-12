Claudio Baglioni, concerto a Montichiari: info e scaletta

Doppia data nel palasport PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia) del tour “Al Centro – Arene Indoor Tour” di Claudio Baglioni: una tournée nata e pensata appositamente per festeggiare i 50 anni di carriera del cantautore romano. La scelta di un doppio concerto – in programma il 20 e il 21 novembre 2018 – è stata resa necessaria dalla grande quantità di richiesta dei biglietti.

La scaletta del concerto al PalaGeorge di Montichiari

La scaletta sarà una specie di viaggio nel passato, per ripercorrere insieme al pubblico questi 50 anni di straordinaria carriera. Ipotizzare quale sarà la tracklist dello show a Montichiari è piuttosto facile, dato che il tour in questione è ormai rodato, ma ovviamente è possibile che nel corso della serata Baglioni decida di regalare delle sorprese al suo pubblico. D’altra parte, il materiale a cui attingere non è certo un problema per l’artista di “Piccolo grande amore”. Ecco quindi la probabile scaletta del concerto di Montichiari:

Al centro Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’Est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note, note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi Al centro (bis)

Informazioni pratiche sul concerto

Il concerto al PalaGeorge di Montichiari inizierà alle 21. Il palasport si trova in via Giovanni Falcone, al numero 24. È possibile arrivarci con l’auto. Per chi arriva dall’autostrada A21, l’uscita è quella di Manerbio: quindi bisognerà seguire la direzione per Montichiari – Lonato. Per chi proviene dalla A4, da Milano, l’uscita è quella di Brescia est, per poi seguire le indicazioni per Mantova; chi viene da Venezia dovrà uscire invece a Desenzano del Garda, proseguendo poi per Castiglione delle Stiviere e, ancora, per Brescia.

“Al Centro – Arene Indoor Tour”: le altre date

