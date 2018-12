Andrea Bocelli: un concerto al Teatro Antico di Taormina nel 2019

Andrea Bocelli annuncia un live nel magico palcoscenico del Teatro Antico di Taormina. L’evento, che si terrà il 30 agosto 2019 alle ore 21:30, è stato promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, mentre l’organizzazione sarà curata da Due Punti Eventi e live Spettacoli. L’esclusiva location sarà la cornice perfetta per vedere il grande tenore italiano esibirsi nelle arie d’opera più celebri e nelle canzoni che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Informazioni e costi dei biglietti

I biglietti del concerto di Bocelli al Teatro Antico di Taormina sono già disponibili (la vendita è iniziata il 19 novembre scorso) sia online che nei punti vendita autorizzati Vivaticket, TicketOne e Box Office Sicilia. I prezzi variano in base al posto che si desidera prenotare per assistere all’esibizione del tenore. Si va da un minimo di 80 euro per la Cavea non numerata fino a un massimo di 350 euro per una “Poltronissima Platinum numerata”. Si tratta di cifre non proprio economiche, ma il costo vale sicuramente la pena, dato che il concerto promette già grandi emozioni in una location bellissima e senza eguali. Questi sono i prezzi di tutti i biglietti disponibili:

Poltronissima Platinum numerata 350 euro

Tribuna Platinum 265 euro

Cavea numerata Gold 185 euro

Cavea numerata 145 euro

Cavea non numerata 80 euro

Il Teatro Antico di Taormina

Il Teatro Antico di Taormina è senza dubbio una delle cornici più prestigiose in Italia per eventi culturali, musicali e artistici di risonanza internazionale. In questo senso, è la location perfetta ad accogliere uno dei nostri più apprezzati artisti a livello planetario come Andrea Bocelli. Il teatro è stato costruito in epoca romana, nel corso del II secolo d.C. e sorge in una posizione strategica che consente di ammirare l’Etna e il Mar Jonio. È facilmente raggiungibile a piedi dal centro storico di Taormina, dove si trova anche un moderno terminal bus con navette che comunicano con l’aeroporto di Catania, con Palermo e Messina.

Il successo di “Sì”

Andrea Bocelli annuncia un nuovo concerto tutto italiano dopo lo straordinario successo ottenuto con l’ultimo album “Sì”, uscito lo scorso 26 ottobre. In soli dieci giorni, il disco ha fatto la storia della musica italiana e internazionale, classificandosi primo nelle classifiche di vendita negli Stati Uniti e nel Regno Unito e rendendo Bocelli il primo italiano ad aver raggiunto questo eccezionale risultato. Inoltre, il nuovo album, che contiene dodici canzoni inedite e quattro bonus track, è stato pubblicato in sette lingue e diffuso in oltre 60 paesi. Con “Sì” Bocelli torna nel mondo della discografia con un lavoro di inediti, a 14 anni di distanza dall’album “Andrea”, con un duetto con il figlio Matteo e con la collaborazione di nomi illustri del panorama musicale internazionale come Ed Sheeran, Dua Lipe, Raphael Gualazzi, Josh Groban e Tiziano Ferro.