Alessandra Amoroso: terzo concerto a Milano del 10 tour: le date

Dopo il successo da sold-out delle altre due date, Alessandra Amoroso ha deciso di regalare ai suoi fan di Roma e Milano un’opportunità in più per ascoltarla dal vivo, triplicando così gli appuntamenti della tournée in quelle città.

10 Tour: già un grande successo

La straordinaria richiesta di biglietti per i concerti del 10 Tour ha spinto Alessandra Amoroso a fare di più, aggiungendo al suo già pingue calendario due nuove date. La prima a Milano, il 10 marzo 2019, presso il Mediolanum Forum, mentre la seconda il 3 maggio a Roma, terzo appuntamento presso il Palazzo dello Sport.

Il 10 Tour si articola così in tantissimi appuntamenti – molti dei quali già sold out – in tutte le regioni d’Italia, in una tournée pensata per incontrare i fan ovunque essi si trovano e celebrare i 10 anni di carriera di Alessandra Amoroso.

Ecco le date aggiornate del 10 Tour. I biglietti dei due nuovi appuntamenti sono già disponibili sulle piattaforme di vendita online come TicketOne.

5 marzo 2019, Torino, Pala Alpitour (SOLD OUT)

7 marzo 2019, Perugia, PalaBarton

10 marzo 2019, Assago, Mediolanum Forum (NUOVA DATA)

13 marzo 2019, Genova, RDS Stadium

15 marzo 2019, Casalecchio di Reno, Unipol Arena

16 marzo 2019, Ancona, PalaPrometeo

20 marzo 2019, Roma, Palalottomatica (SOLD OUT)

21 marzo 2019, Roma, Palalottomatica

23 marzo 2019, Eboli, Palasele

24 marzo 2019, Reggio Calabria, Palacalafiore

26 marzo 2019, Acireale, Pal’art Hotel (SOLD OUT)

27 marzo 2019, Acireale, Pal’art Hotel (SOLD OUT)

29 marzo 2019, Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

30 marzo 2019, Roseto degli Abruzzi, Pala Remo Maggetti

1 aprile 2019, Assago, Mediolanum Forum

2 aprile 2019, Assago, Mediolanum Forum

4 aprile 2019, Courmayeur, Forum Sport Center

6 aprile 2019, Padova, Kioene Arena

7 aprile 2019, Trieste, Palarubini Alma Arena

9 aprile 2019, Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara (SOLD OUT)

10 aprile 2019, Padova, Kioene Arena

12 aprile 2019, Firenze, Nelson Mandela Forum

14 aprile 2019, Isernia, Auditorium Unità d’Italia (SOLD OUT)

15 aprile 2019, Potenza, Palabasento

19 aprile 2019, Cagliari, Fiera – Padiglione E

3 maggio 2019, Roma – Palazzo dello Sport (NUOVA DATA)

4 maggio 2019, Eboli, Palasele

6 maggio 2019, Napoli, Palapartenope

7 maggio 2019, Napoli, Palapartenope

9 maggio 2019, Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

10 maggio 2019, Bari, Palaflorio

13 maggio 2019, Acireale, Pal’art Hotel

Alessandra Amoroso: disco di Platino per 10

I successi live riflettono bene il grande trionfo di “10”, il nuovo album di inediti di Alessandra Amoroso per i suoi 10 anni di carriera. Se altri artisti si sarebbero limitati a una raccolta di successi, la star di Amici ha ammesso di aver ancora tante cose da dire e di non volersi limitare alle vecchie glorie. “10”, uscito il 5 ottobre 2018, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica di vendita FIMI, e dopo un disco d’Oro nella prima settimana, ora ha finalmente raggiunto il meritato disco di Platino.