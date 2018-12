Cesare Cremonini Live 2018: scaletta del tour e del concerto di Rimini

Approda a Rimini il tour di Cesare Cremonini. Il cantautore sarà in città il 20 e il 21 novembre per due date che si preannunciano esplosive. In totale sono attese più di 10 mila persone per i due concerti e all’Rds Stadium di Rimini è tutto pronto per accogliere in Cremonini Live 2018. La data di questa sera è sold out da settimane, mentre per il concerto di domani c’è ancora qualche biglietto disponibile, ma ne sono rimasti pochissimi. Gli organizzatori hanno dichiarato: «Le richieste sono state talmente tante, che avremmo potuto riempire il palasport con una terza data». Per i fan ancora sprovvisti di biglietti l’unica speranza è presentarsi, mercoledì sera, direttamente ai botteghini dell’Rds Stadium sperando di trovare un tagliando. Sul palco saliranno insieme a Cremonini e al fidato ‘Ballo’ (basso e banjo) anche Andrea Morelli e Alessandro De Crescenzo (alle chitarre elettriche e acustiche), Michele Guidi e Bruno Zucchetti (alle tastiere), Andrea Fontana (alla batteria), Andrea Giuffredi (alla tromba), Massimo Zanotti (al trombone), e ancora Gabriele Bolognesi (sax e flauto traverso), Annastella Camporeale (cori) e infine Gianluigi Fazio (cori e chitarra acustica).

La scaletta dei concerti del Cremonini Live 2018

Dopo i concerti negli stadi, Cremonini ha deciso di ripercorrere con un lungo viaggio musicale i suoi 20 anni di carriera. Saranno 24 le canzoni previste in scaletta e il concerto dovrebbe durare circa due ore e mezza. Non mancheranno ovviamente i grandi successi di questi anni e le canzoni tratte dal suo ultimo album “Possibili Scenari”. Ecco la probabile scaletta in programma nei due concerti di Rimini:

Cercando Camilla Possibili Scenari PadreMadre Il Comico (Sai Che Risate) La Nuova Stella Di Broadway Latin Lover Lost In The Weekend Un Uomo Nuovo Buon Viaggio (Share The Love) Momento Silenzioso Una Come Te Vieni A Vedere Perché Le Sei E Ventisei Mondo Logico #1 Grey Goose Dev’Essere Così Al Tuo Matrimonio Il Pagliaccio 50 Special (Lunapop song) Marmellata #25 Poetica Nessuno Vuole Essere Robin Un Giorno Migliore (Lunapop song)

Il tour "Cremonini Live 2018"

Partito con la data zero di Mantova, il “Cremonini Live 2018” celebra uno straordinario anno per Cesare Cremonini. Il successo di “Possibili Scenari” e il primo tour negli stadi con quattro concerti estivi a Lignano Sabbiadoro (stadio Teghìl), Milano (San Siro), Roma (Olimpico) e Bologna (Dall’Ara) hanno rappresentato un’autentica svolta nella carriera dell’ex leader dei Lunapop. Sono oltre 150 mila i biglietti venduti per il tour invernale nei palasport, una grande partecipazione di pubblico che fa il paio con la certificazione del disco di platino per l’album “Possibili scenari”. Anche i singoli estratti dall’ultimo lavoro discografico di Cesare Cremonini hanno messo d’accordo pubblico e critica: “Poetica” (disco di Platino), “Nessuno vuole Essere Robin” (Platino) e “Kashmir-Kashmir” (oro). Nelle ultime settimane in rotazione radiofonica c’è il quarto singolo “Possibili Scenari”. Queste le date che mancano alla fine del “Cremonini Live 2018”.