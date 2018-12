Brunori Sas annuncia due concerti omaggio a Lucio Dalla

Brunori Sas ha annunciato due concerti-evento omaggio al grande Lucio Dalla: durante queste date il cantautore cosentino suonerà live “Come è profondo il mare”, album di Dalla del 1977. L’appuntamento è per il 13 e 14 dicembre 2018, ore 21, al Teatro Auditorium Unical di Rende (provincia di Cosenza, sua città natale). Il disco sarà eseguito per intero, accompagnato da un ensemble speciale e inedita con le orchestrazioni e gli arrangiamenti di Mirko Onofrio.

Brunori canta Dalla: tutte le info sul concerto-evento

Dopo aver concluso il tour di presentazione del suo ultimo album “A casa tutto bene” ed essere tornato nei teatri con lo spettacolo “Canzoni e monologhi sull’incertezza”, Brunori Sas ha deciso di omaggiare Lucio Dalla con due speciali concerti-evento. Lo spettacolo si terrà nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2018 presso il Teatro Auditorium Unical di Rende (CS), ore 21: Brunori canterà per intero “Come è profondo il mare”, uno dei dischi più apprezzati del cantautore bolognese, consacrazione del suo talento. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà un ensemble speciale, orchestrazioni di Mirko Onofrio. Per assistere alla rivisitazione di Brunori Sas è possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito della biglietteria automatizzata cosentina Inprimafila: il prezzo (posto unico numerato) è di 25 € + 2 € di commissione online.

Come è profondo il mare e il talento di Dalla

“Come è profondo il mare” è il settimo album in studio di Lucio Dalla, pubblicato nel 1977 per RCA Italiana. Pietra miliare del cantautorato italiano, è stato il primo disco in cui Dalla ha scritto anche i testi, affermandosi come autore. Le registrazioni si sono tenute negli studi RCA di Roma e ai Stone Castle Studios di Carimate (CO), mentre la produzione è stata curata da Alessandro Colombini e Renzo Cremonini. “Come è profondo il mare” contiene otto tracce, che nel corso degli anni sono state reinterpretate da vari artisti della musica italiana: la cover di “Quale allegria” è stata inserita nei dischi di Luca Carboni (nel suo “Musiche ribelli”) e Ornella Vanoni (in “Io dentro”), la title track “Come è profondo il mare” è stata cantata da Franco Battiato, Fiorella Mannoia, Ron e molti altri. Ora è la volta della rivisitazione di Brunori Sas: il suo sarà un omaggio all’intero album, che tornerà a suonare sul palco di un teatro dando voce a tematiche tuttora attuali. Di seguito la tracklist di “Come è profondo il mare”:

Lato A

Come è profondo il mare Treno a vela Il cucciolo Alfredo Corso Buenos Aires

Lato B

Disperato Erotico Stomp Quale allegria … E non andar più via Barcarola

Gli ultimi progetti di Brunori Sas

Brunori Sas, all’anagrafe Dario Brunori, è un cantautore cosentino. Il suo primo album “Vol. 1” è uscito nel 2009, aggiudicandosi il Premio Ciampi come “miglior disco d’esordio” e la Targa Tenco (nel 2010) come “miglior esordiente”. Sebbene sia stato sempre molto apprezzato nella scena cantautorale, il successo commerciale di Brunori è arrivato con l’ultimo disco “A casa tutto bene”, pubblicato a gennaio 2017 e ad ora certificato disco di platino. L’album è stato anticipato dal singolo “La verità”, disco d’oro e vincitore del premio Pivi 2017 del Mei come miglior videoclip indipendente dell’anno (regia di Giacomo Triglia). Pochi giorni prima della pubblicazione di “A casa tutto bene” è andato in onda su Sky Arte lo speciale omonimo documentario di presentazione del disco. L’ultimo tour ha registrato il tutto esaurito nei più grandi club d’Italia, e lo stesso vale per lo spettacolo teatrale portato in scena da Brunori nel 2018 “Canzoni e monologhi sull’incertezza”.