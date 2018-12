Nel quarto Live di X Factor 2018, i concorrenti si sono giocati il tutto per tutto per accedere alla puntata di giovedì 22 novembre, quando saranno finalmente presentati gli inediti. La gara si è svolta in tre manche con gruppi formati da 3 concorrenti e i meno votati delle rispettive manche sono andati al ballottaggio finale. Vediamo come sono andate le esibizioni dei concorrenti del quarto Live di X Factor 2018.

Prima manche: ultimi Seveso Casino Palace

I primi a salire sul palco dell’X Factor Arena sono stati i Seveso Casino Palace. La band è stata un po’ criticata durante questi Live, soprattutto per le assegnazioni del loro giudice Lodo Guenzi. Stavolta Lodo ha seguito i consigli e ha riportato i Seveso Casino Palace nel loro mondo, il rock, e gli ha assegnato un brano dei Gossip, “Standing in the way of control”. Il gruppo ha ritrovato lo smalto che aveva alle Auditions e ai Boot Camp e i giudici hanno apprezzato molto questo ritorno alle origini.

 

Seconda a esibirsi è Renza Castelli, della squadra di Fedez, ancora una volta con un brano molto impegnativo, “La costruzione di un amore”, canzone scritta da Ivano Fossati per Mia Martini, che all’epoca era la sua compagna. Abbandonata nuovamente la chitarra, Renza canta all’interno di una scenografia di grande impatto e restituisce la dignità che merita al capolavoro di Fossati. Performance eccellente, approvata da giudici e pubblico a casa.

 

L’ultimo concorrente della prima manche è la sedicenne Martina Attili, che decide di stupire con la sua versione di un brano di Birdy, “Strange birds”. Per questa esibizione, il suo giudice Manuel Agnelli ha voluto che Martina riscrivesse, in italiano, la parte rappata. La giovane rivelazione di questa edizione di X Factor si è fatta aiutare dalla collega di squadra, Luna, molto più a suo agio con il rap. Anche in questo caso, Martina Attili ha dimostrato di essere nata per stare su un palco e di avere talento per arrivare dritta alla prossima puntata.

 

Alla fine delle esibizioni, Alessandro Cattelan rivela il risultato del televoto: Renza e Martina passano il turno e i Seveso Casino Palace vanno al ballottaggio.

Seconda manche: Naomi Rivieccio al ballottaggio

Ad aprire la seconda manche di concorrenti è Naomi Rivieccio, a cui Fedez affida un brano molto complicato. La giovane soprano prestata al pop canta “Crisi metropolitana”, una canzone molto sofisticata e poco conosciuta che Franco Battiato scrisse per Giuni Russo. L’indimenticata cantante siciliana dalle straordinarie doti vocali è inarrivabile ma Naomi riesce a reggere il confronto, omaggiando Giuni Russo con il dovuto rispetto. Esibizione apprezzata dai giudici, che però vedono la cantante ancora troppo impostata e poco emozionante.

 

Un altro concorrente che viene sempre criticato per la poca scioltezza con cui si muove sul palco è Leo Gassman. A lui, Mara Maionchi affida, per la prima volta, un brano in italiano, “Pianeti”; di Ultimo, una canzone che Leo dice di sentire particolarmente, perché il testo lo rappresenta molto. E si nota. La performance è molto più convincente di quelle precedenti e secondo Manuel Agnelli il timbro di Leo è perfetto per l’italiano. Unica pecca: la personalità, ancora poco evidente.

 

Terzo e ultimo cantante della seconda manche è Sherol Dos Santos, la fuoriclasse della squadra di Manuel Agnelli. Anche in questo quarto Live, Sherol si è trovata a confrontarsi con un brano di grande successo, diventato un classico: “I will always love you” di Whitney Houston. Un’esibizione talmente perfetta che ha incantato i giudici e il pubblico presente. La giovane di origini capoverdiane è una delle punte di diamante del programma e tutti la vedono già sul podio di questa edizione. Intanto, Sherol passa il turno insieme a Leo Gassman, mentre Naomi, risultata ultima al televoto, va al ballottaggio.

 

Terza manche: ballottaggio per Luna Melis

Dopo le polemiche della scorsa puntata, Mara Maionchi affida ad Anastasio un brano più “cantato”, “Another brick in the wall” dei Pink Floyd. Così come sua abitudine, il giovane rapper ha riscritto buona parte del testo ma ha cantato anche qualche strofa del testo originale. Accompagnato dal corpo di ballo di X Factor, Anastasio si è esibito in una performance che ha infiammato l’Arena e che ha entusiasmato la stessa Mara Maionchi. I quattro giudici sono stati tutti d’accordo nell’affermare che il ragazzo ha già prenotato il suo posto al Forum di Assago.

 

Dopo aver emozionato con Lana Del Rey, questa settimana Luna Melis si è trovata ad affrontare un brano decisamente diverso. Per lei, Manuel Agnelli ha scelto un brano di Lucio Battisti portato al successo dalla Formula 3, “Eppur mi son scordato di te”. Anche con un brano in italiano, Luna ha dimostrato che, a dispetto dei suoi 16 anni, è già un’artista in grado di sostenere un palco con ostentata sicurezza. E il pubblico non vede l’ora di ascoltare il suo inedito.

 

Ultimi ad esibirsi, i Bowland, una delle grandi scoperte di questa edizione di X Factor. Dopo aver provato a cantare in italiano, il trio iraniano torna all’inglese, con “Drop the game”, un brano dei Flume feat. Chet Faker. Il loro sound magnetico e affascinante è sempre più coinvolgente e la voce di Leila riscalda qualsiasi melodia.

 

Il televoto finale premia Anastasio e i Bowland e manda Luna Melis al ballottaggio finale.

Ballottaggio a tre

Al ballottaggio finale, ogni concorrente decide di presentare il proprio cavallo di battaglia. Per i Seveso Casino Palace, si tratta di “Vengo dalla luna”, brano di Caparezza che riporta la band ai suoni che più amano.

 

Naomi Rivieccio invece si esibisce con una canzone di Jessie J, “Nobody’s perfect”.



L’ultima a cantare è Luna Melis, che sceglie di giocarsi il tutto per tutto con “Black Widow” di Iggy Azalea e Rita Ora.

Dopo il TILT deciso dai giudici, il televoto finale elimina i Seveso Casino Palace, mentre Naomi e Luna si preparano a farci ascoltare il loro inedito, giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

