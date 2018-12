(@BassoFabrizio)



Milano tributa un trionfoa Benji e Fede per la tappa indoor del loro Siamo Solo Noise 2018. Centinaia. Migliaia di ragazze, molte accompagnate dai genitori, li aspettano dal primo pomeriggio. Tre quarti abbondanti del Forum è in rosa. Benji e Fede, al secolo Benjamin Mascolo (classe ’93) e Federico Rossi (classe ’94), entrambi di Modena, arrivano ad Assago trascinati da una crescita costante. Il loro ultimo album Siamo solo Noise è un lavoro maturo, che li rende credibili anche a quel pubblico adulto che prima li osservava diffidente. E infatti sono molti i genitori che cantano le loro canzoni.



Il concerto si apre con Buona Fortuna che manda subito in estasi il pubblico, le cui urla talvolta coprono quasi la voce di Fede che a volte si fatica a sentire. Il parterre è una foresta di mani alzate. Benji alla chitarra accompagna il compagno alla voce, supportandolo nei cori. Le loro canzoni sono orecchiabili e incoraggiano il sing-along che non smetterà mai durante le due ore di concerto. I due sono padroni del palco sono disinvolti, scherzano tra loro e con il pubblico, in un turbine incessante di ammiccamenti, abbracci, batti il cinque e occhiolini che mandano messaggi. Ed è quello che su aspettavano le migliaia di ragazze arrivate da tutto il nord Italia e anche dal centro. Il concerto prosegue e il duo di Modena infila tutti i suoi pezzi più famosi come Tutta di un fiato, New York e Da Grande. Sulle note di On Demand appare il primo degli ospiti della serata, Shade, che non manca di pubblicizzare il disco appena uscito, Truman. La scaletta procede con Prendimi per Mano, dal loro primo disco 20:05, risalente a tre anni. Il concerto procede, toccando tutte le canzoni più amate di Benji e Fede, come Take Away, Traccia Numero 3, Una Foto e Glu Glu, culminando nel lancio di palloncini su Siamo Solo Noise. Dopo un paio d’ore, il concerto si conclude con Tutto Per Una Ragione, con l’ospitata di Annalisa, Moscow Mule e Universale. È tempo per la fiumana di ragazzine osannnanti di abbandonare il Forum e la gioia si mescola alla tristezza perché avrebbero voluto che non finisse mai.



Benji e Fede regalano uno spettacolo accattivante e divertente, a misura di fan diciamo, che però possa essere anche “a prova di genitore”. Ed è qui la loro magia.