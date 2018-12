Rolling Stones, “It’s Only Rock’n’Roll” apre al nuovo album

I Rolling Stones hanno deciso di scaldare un po’ l’attesa per l’uscita del loro nuovo album live, “Voodoo Lounge Uncut”, attesa per venerdì 16 novembre, anticipandola di un giorno con la pubblicazione del video di uno dei grandi classici della band, “It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)”, sul loro canale Youtube ufficiale. Il video, come tutto il disco, è tratto dall’esibizione di Mick Jagger e compagni allo stadio Joe Robbie di Miami nel 1994, nel pieno del tour mondiale di lancio di “Voodoo Lounge”. Cinque minuti di video per avere un assaggio di ciò che sarà possibile trovare nella mega uscita ormai alle porte.

“Voodoo Lounge Uncut”

Sta per finire l’attesa dell’uscita della nuova pubblicazione degli Stones, che arriva appena una settimana dopo quel “Confessin’ The Blues” nel quale la band aveva inserito le proprie canzoni preferite in ambito blues. “Voodo Lounge Uncut”, come anticipato, ripercorrerà per intero l’esibizione di ventiquattro anni fa, remixando e rimasterizzando per intero il nastro originale e aggiungendo alla tracklist anche ulteriori dieci brani dal vivo mai pubblicati prima d’ora. Il disco uscirà in quattro formati: doppio cd, dvd, blu-ray e triplo vinile.

Questa la tracklist della versione audio:

Whoopi Goldberg Intro Not Fade Away Tumbling Dice You Got Me Rocking Rocks Off* Sparks Will Fly* Live With Me* (I Can’t Get No) Satisfaction Beast Of Burden* Angie Dead Flowers* Sweet Virginia Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)* It’s All Over Now Stop Breakin’ Down Blues Who Do You Love? I Go Wild* Miss You Honky Tonk Women Before They Make Me Run* The Worst Sympathy For The Devil Monkey Man* Street Fighting Man* Start Me Up It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It) Brown Sugar Jumpin’ Jack Flash

Di seguito, invece, la tracklist dell’edizione video:

Jumpin’ Jack Flash Shattered Out Of Tears

All Down The Line

I Can’t Get Next To You

Happy

(Con l’asterisco le registrazioni inedite)

La storia del disco e del tour

“Voodoo Lounge” è stato il disco che ha rilanciato i Rolling Stones nel cuore degli anni Novanta. Mentre il grunge diventava fenomeno di massa, Mick Jagger e soci tornavano in pista con un grande disco rock nel senso più tradizionale del termine ma senza che per questo fosse un mero scimmiottamento dei loro grandi successi del passato. Uscito nel luglio 1994, è il primo album senza lo storico batterista Bill Wyman. Il disco debutta subito alla numero 1 in Regno Unito e alla 2 negli Stati Uniti, trainato dal singolo “Love Is Strong”. Il successivo “Voodoo Lounge Tour” è durato un anno a partire dall'agosto dello stesso anno, con un totale di 134 spettacoli in tutti i continenti. Sei milioni e mezzo di fan hanno visto lo spettacolo dal vivo, per un incasso totale di 320 milioni di dollari. Nel 1995 l’album vinse il Grammy come miglior disco rock dell’anno.