A fine gennaio partirà da Nizza Monferrato l’attesissimo tour di Ermal Meta nei teatri italiani, accompagnato in questa nuova avventura musicale dagli Gnu Quartet. Il cantautore ne aveva dato notizia sui social il 19 ottobre scorso, con parole piene di entusiasmo: «Questo sarà un altro viaggio insieme, questa volta in alcuni dei teatri più belli d’Italia. Una chitarra, un pianoforte, un quartetto di musicisti meravigliosi come Gnu Quartet e una voce: la nostra». A neanche un mese dalla messa in vendita dei biglietti, sono arrivati già 7 sold out e 7 nuovi appuntamenti.

I nuovi appuntamenti e i sold out

Il tour che Ermal Meta ha voluto organizzare con gli Gnu Quartet nei teatri italiani nel corso del 2019 inizia già a collezionare importanti successi. La prevendita e la vendita dei biglietti, resi disponibili già dal 22 ottobre scorso, ha fatto collezionare già sette sold out che il cantautore ha voluto compensare con sette nuove date. Il tutto esaurito si è registrato a Milano, Napoli, Reggio Emilia, Trento, Bari, Venezia e Torino. Per quanto riguarda i nuovi concerti, Ermal Meta ha previsto il bis nei teatri di Trento, Venezia e Torino e nuovi appuntamenti a Bologna, Cremona e Nizza Monferrato, città non incluse in un primo momento nel tour. Questo è il calendario aggiornato della tournée di Ermal Meta con gli Gnu Quartet:

30 gennaio, Teatro Sociale – Nizza Monferrato (nuova data)

31 gennaio, Teatro Sociale – Nizza Monferrato (nuova data)

2 febbraio, Teatro degli Arcimboldo – Milano (sold out)

4 febbraio, Teatro Bellini – Napoli (sold out)

5 febbraio, Teatro Massimo – Pescara

11 febbraio, Teatro Metropolitan – Catania

12 febbraio, Teatro al Massimo – Palermo

15 febbraio, Teatro Valli – Reggio Emilia (sold out)

16 febbraio, Auditorium Santa Chiara – Trento (sold out)

17 febbraio, Auditorium Santa Chiara – Trento (nuova data)

25 febbraio, Sala Santa Cecilia – Roma

28 febbraio, Teatro Duse – Bologna (nuova data)

1 marzo, Teatro Ponchelli – Cremona (nuova data)

6 marzo, Teatro Petruzzeli – Bari (sold out)

8 marzo, Teatro Verdi – Montecatini Terme (PT)

9 marzo, Teatro Lyrick – Assisi (PG)

11 marzo, Teatro Goldoni – Venezia (nuova data)

12 marzo, Teatro Goldoni – Venezia (sold out)

18 marzo, Teatro Rossetti – Trieste

20 marzo, Palazzo dei Congressi – Lugano (CH)

23 marzo, Teatro Carlo Felice – Genova

24 marzo, Teatro Colosseo – Torino (sold out)

25 marzo, Teatro Colosseo – Torino (nuova data)

I prossimi appuntamenti e impegni

In attesa di salire sui palchi dei teatri più belli d’Italia, Ermal Meta incontrerà i suoi fan, i “Lupi di Ermal” il prossimo 16 dicembre all’Estragon di Bologna al terzo raduno ufficiale del fan club. Questa sarà l’occasione per festeggiare i successi che il cantautore pugliese di origini albanesi ha collezionato nel corso dell’ultimo anno. Nel frattempo, l’artista ha scritto anche il testo del brano “La nostra vita”, interpretato dal giovane cantautore Cordio e in lizza per Sanremo Giovani 2019. «Questa è la canzone con cui Cordio, immenso giovane talento, partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani – ha scritto Ermal sui social. – Sono felice ed orgoglioso di aver dato il mio contributo a questa bellissima canzone. In bocca al lupo amico mio. Sei bravissimo e ogni giorno più persone se ne stanno accorgendo».